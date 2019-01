Jižní Čechy - Fotbalisté obou jihočeských druholigových mužstev v zimní přípravě svá sobotní utkání v zahraničí prohráli: Táborsko v semifinále Tipsport ligy na Maltě s Brnem 0:2, Dynamo v Rakousku s Amstettenem 2:3.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Ve skupině Tipsport ligy fotbalisté Táborska v Brně domácí Zbrojovku zdolali 4:1, v semifinále na Maltě už to ale zopakovat nedokázali, podlehli 0:2 a v boji o 3. místo se v pondělí střetnou s Mladou Boleslaví.



V sobotním zápase na Národním stadionu Ta Qali v městečku téhož jména na Maltě zahájilo Brno velice aktivně a už v 10. minutě se po rohovém kopu před táborskou brankou orientoval nejlépe Vraštil – 0:1.



Rychlý vedoucí gól byl pro hráče Zbrojovky zřejmě povzbuzením, protože i ve zbývajícím čase byli Moravané až do konce zápasu lepší a měli i více šancí, zatímco Jihočeši si prakticky žádnou větší možnost nevypracovali. Výhru Brna pečetil minutu před koncem hlavou Škoda.



„Na přírodní trávě jsme si zatrénovali jen hodinu den před zápasem a neměli možnost si osahat přímo stadion, na kterém jsme hráli,“ uvedl ve svém hodnocení pro klubový web trenér Petr Mikolanda, zároveň ale upozornil, že soupeř na tom byl stejně.



Svůj tým kritizoval: „V naší hře bylo velké množství chyb v rozehrávce a vinou mladické nezkušenosti i v taktice. Za to jsme byli potrestáni. Dalo by se říct, že za celý zápas jsme vůbec nevystřelili na bránu. Ve chvílích, kdy jsme měli míč, jsme udělali hrozně moc doteků. Chyběla nabídka. Od obránců bych si představoval lepší míče dopředu. Brno mělo plno šancí, naše defenziva nefungovala, jak by měla. Výsledek a předvedená hra jsou negativa, ale je dobré, že jsme si mohli zahrát na přírodní trávě,“ uzavřel trenér FCT.



O 3. místo dle informace klubového webu hraje Táborsko v pondělí od 11 hod. s prvoligovou Mladou Boleslaví, která v semifinále podlehla Slovanu Bratislava 1:2.



V sobotním přípravném utkání v Rakousku s druholigovým Amstettenem sice fotbalisté Dynama dvakrát vedli, nakonec ale po dvou gólech v poslední desetiminutovce prohráli 3:2.



Jihočeši vstoupili do zápasu aktivně a už v 7. minutě jejich dobrou hru korunoval Táborský vedoucím gólem. Ke konci první půle si vypracoval dvě slibné šance Mršić, ale ani z jedné neuspěl. Druhou půli na rozdíl od té první začali lépe domácí a Sabler vyrovnal na 1:1. Poté měl šťastnou ruku trenér Horejš, když poslal na hřiště zkušeného Kladrubského a ten záhy nato po Helešicově centru dal na 1:2. Čtvrt hodiny před koncem domácí brankář Affengruber ve velké šanci vychytal Ledeckého a v posledních deseti minutách naopak Peham a Gallhuber dvěma góly skóre otočili na 3:2.

TÁBORSKO – BRNO 0:2 (0:1) - Branky: 10. Vraštil, 89. Škoda. Rozhodčí: Spieri – Debono, Petrovic. Táborsko: Kotěra – Hasil, Březina, Ngimbi(70. Zárybnický), Berešík(46. Vozihnoj), Pfeifer (45. Kopřiva), Pilík, Kodad, Čermák, Traore (46. Schramhauser), Rodič (67. Musiol). Brno: Halouska – Šural, Vraštil, Kryštůfek, Eismann – Krejčí, Přichystal, Bariš – Štepanovský, Magera, Vintr. Náhradníci: Bartolomeu, Pavlík, Sukup, Škoda, Sedlák, Gac, Floder, Jurásek, Jambor, Zikl.

AMSTETTEN - DYNAMO ČB 3:2 (0:1) - Branky: 53. Sabler, 81. Peham, 87. Gallhuber – 7. Táborský, 58. Klad᠆rubský.Amstetten: Gschossmann (46. Affengruber) – Puchegger (75. Fahrngruber), Muhamedbegovic (46. Holzer), Stark (75. Gallhuber), Deinhofer (46. Pudelko) – Schagerl (60. Smehyl), Scharner (55. Offenthaler), Hinum (46. Wurm), Drga (57. Pointner) – Vukovic (68. Peham), Sabler (75. Uhlig). Dynamo: Křížek – Řezáč (56. Kladrubský), Novák (46. Havel), Fišl, Helešic – Mršić (46. Šplíchal), Čavoš (46. Havelka), Gebert, Javorek (46. Grajciar), Provod – Táborský (56. Ledecký).