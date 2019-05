TJ Nová Včelnice – SK Nemanice 2:1 (0:1)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice (8. místo): „V týdnu nás trochu nakopla výhra 5:2 nad Hrdějovicemi v prvním finále krajského poháru, ale vítězství nad Nemanicemi se nerodilo snadno. V první půli jsme měli mírnou převahu, ale pouze po vápno, kde už jsme si nedokázali dát finální přihrávku. Hosté se soustředili na obranu, vyráželi do brejků, nebo využívali křídelních prostorů k centrům. Po jednom z rychlých úniků jsme v 38. minutě ve vápně faulovali a Nemaničtí se z penalty ujaly vedení. Po změně stran nás nejprve dvakrát výrazně podržel brankář Koudelka a pak nám rovněž pomohlo, když sudí soupeři neuznal branku z přímého kopu. V 70. minutě předvedli Tuček s Blažkem pěknou akci, uvolnili Petráše a ten vyrovnal. Mužstvo se s dělbou bodů nechtělo smířit, v závěru otevřelo hru a v 88. minutě po ťukesu Nebeského s Petrášem druhý jmenovaný vstřelil vítězný gól. Hoši urvali tři body a udělali poměrně výrazný krok k záchraně.“

Branky: 70. a 88. Petráš - 38. Sulek (pen.)

Rozhodčí: Písek - Dimitrov, Saidl. ŽK: 2:3. Diváci: 50.

Nová Včelnice

Koudelka – V. Hornát (34. D. Matějka), Jaroš, M. Pivko (69. Nebeský), Tuček – Horák, M. Hornát, L. Šlapanský, Průša (79. Lukš) – Petráš, O. Blažek.

FC Chýnov – Centropen Dačice 2:1 (0:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (10.): „Po úvodní oťukávací dvacetiminutovce jsme soupeře až do přestávky přehrávali a vytvořili si několik šancí, ale branku jsme nevstřelili. Pauza nám neprospěla a zpomalila naše tempo, čehož Chýnov využil a v úvodu druhého dějství vstřelil dva góly. Od té chvíle však domácí začali úporně bránit, omezili se pouze na nakopávání míčů a zdržovali hru. My měli až do konce převahu, ale z množství příležitostí jsme vytěžili pouze jediný gól, který vsítil Diviš. Na body jsme tak nedosáhli a může za to naše nemohoucnost v koncovce.“

Branky: 52. havlík, 57. Štiller - 71. Diviš.

Rozhodčí: Tauber - Jarolím, Pečenka. ŽK: 3:1. Diváci: 60.

Dačice

Zejda – Brtník, Chyška, Nováček, Křivánek (75. Smejkal) – Šimánek, M. Votava, Beneš, Diviš (85. M. Distel) – Dědič, Hric.