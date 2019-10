Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – TJ Nová Včelnice 0:1 (0:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice: „Od počátku se hrál opatrný fotbal mezi vápny a bez náznaku jakékoliv šance na obou stranách. Takto to vydrželo celý první poločas. O přestávce jsme museli nuceně střídat zraněného brankáře Koudelku, za něhož šel mezi tyče hráč z pole Vokuš. Teprve po změně stranu na hřišti začalo něco dít. V 64. byl po druhé žluté kartě vyloučený Jaroš, což nás paradoxně nažhavilo a náš tlak korunoval Malý dorážkou po rohovém kopu. Od této chvíle se nás Veselí snažilo zatlačit do defenzivy, což se mu naštěstí moc nedařilo, a tak jsme si cenné vítězství pohlídali. Ještě musím pochválit trio rozhodčích, které odřídilo zápas velmi dobře.“

Branka: 69. Malý.

Rozhodčí: Leiš - Nedvěd, Pečenka. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (64. Jaroš). Diváci: 75.

N. Včelnice: Koudelka (46. Tuček) – Vokuš, Jaroš, Malý, Průša – Petráš, Němeček, Horák (75. Vajda), L. Šlapanský, Mareš – Blažek.

SK Nemanice – Centropen Dačice 1:5 (0:3)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Nemanice, stejně jako my, nejsou v příliš dobrém rozpoložení . My po porážce ve Včelnici chtěli přivézt body a tomu jsme také přizpůsobili taktiku. Čekali jsme, s čím na nás domácí vyrukují a zda začnou náporem. Naštěstí se však nenacházeli v dobrém rozmaru, a tak jsme začali s aktivitou my. Od 15. minuty až do přestávky jsme byli lepší, vytvářeli si šance a vstřelili tři branky, když se trefil Křivánek netypicky pro nás po rohu, druhý gól jsem přidal já a třetí Dědič z penalty. S vidinou náskoku jsme druhou půli nezačali příliš dobře, soupeř na chvilku převzal otěže hry a snížil. To nás však včas probudilo, přidal jsem další dvě trefy a zaslouženě jsme zvítězili. V příštím utkání chceme doma s Veselím přidat další tři body a usadit se v klidném středu tabulky.“

Branky: 53. Novotný - 30., 81. 90. Beneš, 29. Křivánek, 43. Dědič (pen.).

Rozhodčí: Písek. Dunovský, Mráz. ŽK: 0:2. Diváci: 150.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda (57. Máša), Brtník, Nováček, Křivánek (73. Beníček) – Distel, Točík, M. Votava, Šimánek (69. Hric) – Beneš, Dědič.