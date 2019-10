TJ Nová Včelnice – Centropen Dačice 3:0 (2:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (9. místo): „Utkání, které bylo důležité pro oba soupeře, jsme zahájili aktivně. Hned v úvodní minutě běžel z úhlu sám Petráš, ale obstřelil gólmana i branku. V 6. minutě už jsme se radovali, když dostal míč pěkně do uličky Němeček, který udělal kličku i brankáři a zakončoval do prázdné branky. Poté se dostali ke slovu i Dačičtí, ale ze dvou úniků se ani jednou netrefili mezi tyče. Za to jsme je v 26. minutě potrestali. Petráš našel hlavou Blažka a ten vstřelil druhý gól. Oba týmy se nadále předháněly v nepřesnostech, především ve finální fázi, a nedokázaly tak využít ani stoprocentní příležitosti. Buď hráči stříleli nepřesně, nebo je vychytali dobří gólmani. Nám se aspoň jednou povedlo správný prostor trefit a v 70. minutě tak Petráš upravil na 3:0. Dobrý výsledek jsme si už pohlídali. Fotbal však tentokrát moc krásy nepobral. A to, co někteří hráči dokázali zahodit, za to by se možná styděli i žáci.“

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (11.): „Bohužel, derby jsme nezvládli především po taktické stránce. Mrzí mě to hlavně proto, že jsem hráče před zápasem upozorňoval na soupeřovu taktiku, která se ukázala jako rozhodující rozdíl mezi oběma týmy. V defenzivě jsme si nedali pozor na rychlé náběhy po lajnách a v ofenzivě jsme spoustu postupných útoků nezakončovali střelou. Po našich ztrátách tak domácí vyráželi do rychlých brejků a tři z nich využili. Myslím, že jsme nebyli o tolik horším týmem, aby zápas skončil rozdílem třídy. Včelnice má však stále svou fotbalovou kvalitu, ve svém vápně byla dostatečně důrazná a v útočném efektivnější. My bychom gól nedali, ani kdybychom tam odjeli na týdenní soustředění. Výborně chytal včelnický Koudelka, ale naši hráči mu jeho práci nekvalitním zakončením ještě více usnadnili.“

Branky: 6. Němeček, 26. Blažek, 70. Petráš.

Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Kollmann. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

N. Včelnice: Koudelka – Vokuš, Jaroš, Malý, Průša – Petráš, Horák (46. Tuček), Pivko (83. D. Matějka), L. Šlapanský, Němeček – Blažek.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda, Brtník, Nováček, Křivánek (28. Máša) – Distel, M. Votava, Beneš, Šimánek (78. Vítkovský) – Diviš (52. Hric), Dědič.