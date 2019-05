Tabulku vede Buk s obrovským náskokem 18 bodů na druhou Peč a sedm kol před koncem je tak už prakticky jistým vítězem a postupujícím do I. B třídy.

Mnohem zajímavěji se vyvíjí situace ve spodní polovině tabulky. Osmý Kunžak a momentálně poslední suchdolské béčko totiž dělí jen šest bodů, takže z pohledu záchrany je vše stále otevřené a zřejmě se bude bojovat až do posledního kola. V poslední době si hodně polepšil nováček z Plavska, který se ze samého dna vyšplhal už na jedenácté místo, ale vyhráno ještě zdaleka nemá. Po bídném podzimu se probrala i Číměř, hrozbu pádu do okresní soutěže se bude rozhodně snažit odvrátit Stráž. Kolik týmů nakonec bude padat, o tom se jako vždy rozhodne ve vyšších soutěžích.

Zkrátka, okresní přebor slibuje ještě nejeden dramatický moment a zajímavé duly se budou hrát i o nadcházejícím víkendu.

OP mužů - program 20. kola

Jarošov - Peč (so 14), Buk - Novosedly (so 17), Stará Hlína - Plavsko (so 17), Strmilov - Číměř/N. Bystřice B (so 17), Staré Hobzí - Stráž (ne 15), Nová Včelnice B - Kunžak (ne 17), Suchdol B - Halámky/Hranice (ne 17)