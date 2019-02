České Budějovice – Fotbalisté Dynama ČB se v pondělí večer od 18 hodin střetnou na Střeleckém ostrově v televizní dohrávce úvodního kola Fortuna národní ligy se slavnou Viktorií Žižkov.

Trenér Dynama David Horejš věří, že v druholigové premiéře proti Žižkovu jeho tým uspěje. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pražané na jih Čech pojedou s přáním bodovat. „Netajíme se tím, že chceme být výš než minulou sezonu,“ uvedl pro klubový web žižkovský trenér David Vavruška, jedním dechem ale dodal, že ve II. lize je plno kvalitních týmů a že každý může porazit každého.



Žižkov byl měl do Č. Budějovic dorazit s kompletním kádrem. „Všichni hráči jsou v pořádku a zdraví. To mě těší,“ vyzdvihl Vavruška. Chybět mu už ale zřejmě bude osmadvacetiletý útočník Tomáš Dočekal, jenž odehrál v posledních dvou sezonách za Žižkov 65 zápasů, v nichž vstřelil 24 gólů, avšak v minulém týdnu se dolaďovaly poslední detaily jeho ročního hostování v Rakousku.



Uspět samozřejmě v druholigové premiéře chtějí i fotbalisté Dynama, kteří půjdou do zápasu s cílem vstoupit do sezony tříbodovým ziskem. „Čeká nás velice silný soupeř, jehož barvy hájí řada ostřílených fotbalistů se zkušenostmi z první ligy,“ upozornil trenér David Horejš na některé známé hráče v týmu soupeře, jakými jsou třeba Švejdík, Podrazský, Engelmann či Hašek, jenž působil i v Dynamu.

„Určitě to pro nás nebude jednoduchý zápas, přesto je naším cílem vítězství a věřím, že uspějeme,“ zdůraznil Horejš, jenž by v pondelním zápase až na dlouhodobě zraněného Čermáka měl mít tým v plné síle. „Drobnější zdravotní potíže měli Novák a Táborský, ale věřím, že se do zápasu dají do pořádku,“ doufal budějovický kouč.



Těsně před domácí druholigovou premiérou se Žižkovem přišel do Dynama na roční hostování ze Sparty mladý útočník Daniel Turyna. „Věřím, že byť je mu teprve devatenáct let, že by pro nás měl být přínosem,“ uvedl trenér David Horejš, maje jistě na mysli jak Turynův start na nedávném mistrovství Evropy do 19 let, kde odehrál všechny čtyři zápasy a dal v nich dva góly, tak i jeho angažmá v Senici, v jejímž dresu hrál slovenskou I. ligu (24 utkání, 2 góly). „Sice s námi absolvoval jen dva tréninky, připraven do hry proti Žižkovu ale bude,“ ujistil David Horejš.



Ještě před večerním premiérovým zápasem Dynama ve II. lize se Žižkovem se na Složišti v jakémsi „předzápase na dálku“ střetne v pondělí od 13 hodin jednadvacítka Dynama v úvodním kole nového ročníku juniorské ligy s juniorkou pražské Slavie. „Na úvod sezony to je pro náš tým hodně náročný zápas,“ uvedl kouč juniorů Dynama Roman Lengyel.