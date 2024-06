Odchovanec jihočeského fotbalu Lukáš Perina se vrátil domů. Má zkušenosti z 1. dorostenecké ligy, nastupoval za Dynamo České Budějovice, v USA hrál za Wingate Bulldogs. Teď se vydal do školy, kterou abslovoval. Pro studenty prestižního českobudějovického Gymnázia Česká to bylo zpestření výuky. Návštěva dorazila ze sportovního prostředí. Kubík, Hašek a Perina. To byla trojice, která vyprávěla studentům o tom, co prožila při svých toulkách za bohatou a zajímavou sportovní kariérou.