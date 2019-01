Sezimovo Ústí – Čtyři varianty, jak by mohl pro fotbalisty druholigového Táborska dopadnout jejich poslední zápas podzimní části sezony, nabízelo sobotní klání s Mostem na Soukeníku.

Miloslav Strnad ani z této šance Beláně v brance Mostu nepřekonal. | Foto: Deník/ František Panec

Tou nejhorší možností byla porážka, jen o trošku lepší remíza, přáním bylo vítězství a tím nejoptimálnějším výsledkem výhra o dva a více gólů.

„První zápas v Mostě jsme pohráli 1:2, takže vítězství 2:0 je pro nás prakticky za tři body," připomněl šéf klubu Jiří Smrž, že o pořadí v konečné tabulce budou rozhodovat vzájemná utkání.

Cesta svěřenců trenéra Luboše Zákostelského k té optimální variantě ale jednoduchá nebyla. V první půli sice domácí měli více ze hry a měli i několik slibných příležitostí, ty ale nevyužili. Sám Strnad měl tři možnosti, krátce před půlí jednu i z kategorie vyložených, tísněn dobíhajícím bekem ale pálil vedle.

Naštěstí hned v nástupu do druhé půle si na přímý kop, výborně Jasanským zahraný, naběhl Mráz, jehož hlavičku sice Beláň vyrazil, domácí stoper ale prokázal patřičný důraz a míč vrátil do sítě – 1:0.

Poté však Jihočeši vyklidili pole a až do konce náskok hájili. „Díky velkému štěstí a s vypětím všech sil jsme tři body nakonec ubránili," zhluboka si oddechl domácí kouč, nijak se ale netajil tím, že tentokráte účel světil prostředky. „Hezký, či ošklivý zápas? To bylo vedlejší. Tři body byly jasnou prioritou," uzavřel Luboš Zákostelský.

Most v poslední půlhodině měl řadu možností, jak srovnat skóre, brankář Fryšták ale zářil. Vyrazil zpod břevna Pilařovu dělovku, vykopl gólovou střelu Mujagiče k zadní tyči a famózním zákrokem vyškrábl na břevno i Osumanovu střelu. „Bohužel jsme zcela prospali první poločas, a byť jsme si po přestávce dokázali vytvořit několik stoprocentních šancí a zasloužili jsme si vyrovnat, nakonec jsme v klíčovém utkání neuspěli," litoval kouč Mostu Michal Zach.

Hosté gól na 1:1 nedali a naopak sami v závěru inkasovali. Tři minuty před koncem Beláň sice zneškodnil Kočího penaltu za faul na Šimáka a vyrazil i jeho dorážku, jenže v nastavení vtipnou střelou z úhlu pečetil Šimák na 2:0.

V „šestibodovém" utkání fotbalisté druholigového Táborska tudíž vyhráli a vzdálili se od sestupové příčky na šest bodů.

Dle trenéra Luboše Zákostelského měl pro oba týmy zápas velkou důležitost. „My poté, co jsme ve dvou zápasech v řadě venku dostali devět gólů, dělali vše pro to, abychom neinkasovali, a pokud možno sami aspoň jeden gól dali," dal domácí kouč jasně najevo, že prioritou byl zisk tří bodů.

Ve druhé půli Jihočeši přežili tlak i šance Mostu a tři minuty před koncem naopak kopali penaltu. Tu Beláň ale Kočímu chytil. „Penaltu jsme neproměnili teď už potřetí, a tak jsme se museli o výhru třást až do úplného konce," posteskl si Zákostelský, jenž si zhluboka mohl oddechnout až ve chvíli, kdy Šimák zvýšil na 2:0 a hned nato sudí utkání ukončil.

„Neproměnit tři penalty po sobě, to nepamatuji, vyplývá to ale z té celkové situace. Není pohoda, je tlak a stres, a byť to kopali ti nejzkušenější Šimák, Strnad a Kočí, neuspěli ani oni," krčil Zákostelský rameny. Sám na sebe nějak extrémní tlak prý ale necítil. „Že se nevedlo, nás trápilo, ale tlak trenér cítí v době, kdy podepíše smlouvu. Nemá ale cenu si to připouštět," dodal.







Táborsko – Most 2:0 (0:0)





Branky: 49. Mráz, 90.+2 Šimák. ŽK: Ciferský, Šimák – Pospíšil, Kotlan, Vodička, Pilař, Belaň. Diváci: 317. Rozhodčí: Ardeleánu – Štěrba, Mokrusch.

Táborsko: Fryšták – Kotrba, Gallo, Mráz, Smrek – Dobal, Ciferský, Šimák – Kočí (90. Kalášek), Jasanský (75. Voráček) – Strnad (72. Mach).

Most: Belaň – Pospíšil (65. Ngyuen), Nobst, Novotný, Šraga – Štefko (57. Osumanu), Kotlan, Schut (85. Duvnjak), Pilař, Mujagič – Vodička.