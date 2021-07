Je postup ze skupiny úspěch?

Zvládli jsme to solidně, máme čtyři body, ale úspěch to ještě není.

Ten přijde kdy?

Pokud zvládneme osmifinále a dostaneme se do čtvrtfinále.

Jak se vám pozdával duel s Anglií, s níž Češi padli 0:1?

Na začátku jsme nestíhali, vlétli na nás. Dali tyč, když Vaclík šel a nešel z brány. Pak skórovali, ale od té chvíle jsme se trochu zvedli. Myslím, že jsme první poločas zvládli slušně.

A druhý?

Ten se nedá ani hodnotit. Angličanům výsledek stačil, jen si hlídali, aby nedostali gól. Ani naši se nikam nehrnuli, proto to vypadalo, jak to vypadalo. Škoda, že jsme nebyli odvážnější, dalo se něco vymyslet.

Měl trenér Šilhavý sáhnout do sestavy?

To jsem čekal už od začátku. Všechny týmy, které měly jistý postup, tak to protočily. Neříkám na osmi místech, ale tři, čtyři změny jsem čekal.

Koho jste chtěl vidět v akci?

Nabízel se krajní bek Pavel Kadeřábek, Tonda Barák do středu hřiště. Ale trenér se rozhodl takhle…

?????????? Jaroslav Šilhavý: "Máme aktivní i skóre a hodnotím naše vystoupení ve skupině dobře. Myslím, že jsme udělali maximum, co jsme mohli." — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 22, 2021

Navíc Jaroslav Šilhavý nestáhl ani Jan Bořila, který kvůli druhé žluté kartě nebude moc nastoupit do osmifinále.

Je to zajímavé, čekal jsem, že ohrožení hráči budou na lavici. Takhle bude hrát v osmifinále někdo bez zápasové praxe.

Co vůbec říkáte na Bořilovy výkony?

Není tak aktivní směrem dopředu jako ve Slavii. Dozadu si to odehraje, úkoly plní, ale není tak nebezpečný jako Coufal na druhé straně.

Kdo by měl naskočit místo něj?

Myslím, že Kadeřábek. Sice to bude mít na levé straně přes nohu, ale v repre hrál vždycky slušně. Pravidelně hraje v Bundeslize, kolena se mu nerozklepou.

Jenže na Euru ani v přípravě nenastoupil ani na minutu.

Je to zvláštní. Navíc Matějů je na tom stejně. Nehráli strašně dlouhou dobu, ale jiných variant moc není. Snad jedině stažení Masopusta, který hrál beka i ve Slavii.

Může tým uspět v osmifinále?

Radši bych nechtěl dostat Holanďany, ti se mi zatím líbí snad ze všechny nejvíc. Ale skupinu jsme zvládli solidně, v obraně hrajeme spolehlivě. Je to o jednom zápase, jednom dni.