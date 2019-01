České Budějovice – To byla premiéra jako hrom. Loni hrál ještě doma v druholigovém Písku, letos nastupuje útočník Filip Vlček (24 let) v elitní formaci ČEZ Motoru a v úvodním duelu nového ročníku WSM ligy přispěl dvěma góly k vítězství svého týmu 5:2 v Litoměřicích. „Ani jsem nevěděl, jak jsem ty góly dal,“ usměje se. V úterý přivítají Jihočeši na svém ledě v Budvar aréně Slavii Praha (17.30).

Tři body na úvod. Byl to v Litoměřicích povedený vstup do sezony?

První zápasy jsou vždycky důležité a je potřeba je ubojovat. Tak to také bylo. V Litoměřicích na nás soupeř vletěl a chvíli jsme si nevěděli rady. Naštěstí jsme to zvládli. Dali jsme góly a třetí třetina už nám vyšla perfektně. Jsme za první tři body rádi.



Začátek zápasu byl z vaší strany možná malinko rozpačitý, ale pak už jste domácí postupně přehrávali?

Byla nám jasné, že domácí nemohou vydržet bruslit celých šedesát minut tak, jako bruslili na začátku utkání. Se silami stačili dvě třetiny. Potom už to z jejich strany nebylo takové. Povedly se nám i nějaké pěkné akce, takže můžeme být spokojeni.



Dal jste v prvním utkání dva góly. Co víc si přát?

Hlavně jsem vždycky v pravý moment stál tam, kde jsem stát měl. Snažím se chodit před branku. Ani v jednom případě jsem ale pořádně nevěděl, že jsem gól dal. Při tom prvním jsem šel s gólmanovou hokejkou a ani jsem neviděl, že šel puk do sítě, protože zůstal v brance zaseknutý. Při druhém nahazoval Žiga Pavlin puk na branku, já jsem se jenom kryl, abych nedostal do obličeje, a od mojí ruky se kotouč odrazil obloučkem do branky.



Loni druhá liga v Písku, teď první lajna v Motoru. Je to povzbuzující především pro vaši psychiku?

Jsem za to strašně rád a doufám, že nám to pořád půjde. Hraji s Vencou Nedorostem a Mílou Čermákem, což jsou prakticky nejlepší hráči z celé soutěže. Věřím, že nám to bude klapat i nadále.



Čeká vás první domácí zápas se Slavií Praha, která na úvod sezony porazila 5:1 Havířov a čtyřmi góly se blýskla její posila z Prostějova Lukáš Krejčík. Zaznamenal jste jeho kanonádu?

Znám ho. Je to výborný bulař a kvalitní centr, i když teď nastoupil na pravém křídle. Pořádně mu to tam napadalo. Na středu už se ale všichni těšíme. My i diváci. Věříme, že jich přijde hodně a odvděčíme se jim výhrou.