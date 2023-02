ANKETA: Kterému týmu nejvíce fandíte v play off hokejové Krajské ligy

/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga má za sebou 22 kol základní části. Osm nejlepších týmů si nyní zahraje play off. Vše, co bylo, je nyní smazáno a začíná se od nuly. Jakou mají bilanci týmy v jednotlivých sériích? A komu nejvíce fandíte v play off? Zapojte se do naší ankety.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V jedné ze čtvrtfinálových sérií se utkají hokejisté Milevska a Strakonic. | Foto: Jan Škrle