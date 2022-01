Oba soupeři nastoupili v replikách dresů ze třicátých let minulého století. Do domácí branky se podruhé v letošní sezoně (a shodou okolností znovu proti Mladé Boleslavi) postavil Jan Strmeň, který nahradil nemocného Hrachovinu. Jako sedmý bek naskočil uzdravený Bindulis. V hostující sestavě chyběl kapitán Ševc, jehož ve funkci nahradil Šťastný.

Úvodní dějství sice nepřineslo žádnou branku, ale povolená tisícovka diváků se rozhodně nenudila. Po oboustranně opatrnějším začátku měl první gólovou šanci domácí Šenkeřík, v ideální pozici mezi kruhy však netrefil branku. A těsně minul i o chvilku později jeho spoluhráč Percy. Ale pak musel kouzlit také Strmeň. Při šancích Najmana a Fořta vytáhl mimořádné zákroky.

„První třetina byla hodně vyrovnaná. V její první polovině jsme byli o něco lepší my, potom byla o něco aktivnější Boleslav. Petr Šenkeřík měl velkou šanci a byla škoda, že ji neproměnil. Ale celkově jsme měli o trošku navrch my,“ zhodnotil úvodní dějství útočník Motoru Matěj Toman, jenž stále dlí na marodce.

Po změně stran si zahráli domácí první přesilovku zápasu, ale absolutně se jim nevydařila a byli rádi, když sami neinkasovali, protože Kelemen z rychlého brejku nastřelil tyč.

Obraz hry se začal postupně otáčet ve prospěch hostí. Také oni si poté hned dvakrát zahráli v početní výhodě. Vytvořili si několik ošemetných situací, pohodový čahoun v domácí brance však měl velký den. Ale v závěru druhé početní přece jen inkasoval. Na bombu Stránského z první nedosáhl a hosté od poloviny zápasu vedli.

„Škoda, byla to vyrovnaná třetina. Oba týmy si zahrály dvě přesilovky, ale soupeř byl efektivnější. Měli jsme také šance, ale Boleslav byla asi o chloupek lepší a nebezpečnější. Klobouk dolů před Honzou Strmeněm v brance. Není vůbec v zápasovém tempu, ale chytá výborně a drží nás v zápase. Hlavně díky němu jsme pořád na dostřel. Boleslav nemá po debaklu na Spartě velké sebevědomí, mohla by se bát o výsledek. Věřím, ji přetlačíme a ve třetí třetině dáme nějaké góly,“ zhodnotil druhou část hry útočník Motoru Matouš Venkrbec, jehož návrat do hry je už jen otázkou dní.

V závěrečné třetině jeho spoluhráči skutečně tlačili, postupně utahovali šrouby, ale jejich tlak narušilo zbytečné vyloučení Bindulise.

Motor se ubránil, Strmeň v brance své spoluhráče opět podržel, ale pořádný nápor byl pryč a domácí celek dlouho nemohl poctivě bránícího soupeře přitlačit.

Až více než dvě minuty před koncem se Jihočeši usadili v útočném pásmu a odvolali brankáře a začaly se dít věci. Minutu před koncem konečně odčaroval kouzlo gólmana Růžičky kapitán Gulaš a bylo vyrovnáno.

O pouhých šestnáct vteřin později dostal kotouč do branky Ondráček a gól platil, což potvrdil i videorozhodčí. Hosté neuspěli ani s trenérskou výzvou. Tím pádem šli Boleslavští do oslabení a Motor si výhru pohlídal.

Branky a nahrávky: 59. Gulaš (Abdul, Štencel), 60. J. Ondráček – 31. J. Stránský (Pýcha, D. Šťastný). Vyloučení: 3:3, využití: 0:1. Rozhodčí: Pešina, Vrba – Zíka, Rampír. Diváci: 1000 (omezený počet).

Motor: Strmeň – Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bučko, Vráblík, Štencel, Bindulis – Gulaš, Pech, Holec – Zd. Doležal, J. Novotný, Abdul – Valský, J. Ondráček, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenér Modrý, P. Martinec a Fousek.

Ml. Boleslav: J. Růžička – Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík, Bernad – D. Šťastný, Fořt, Kotala – T. Pospíšil, A. Raška, Kelemen – P. Kousal, O. Najman, Kantner – Eberle, Bičevskis, Lintner – J. Stránský. Trenéři Rulík a Patera.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Vyrovnané utkání, v jehož závěru se nám podařilo najít cestu k vítězství. Hokej se hraje šedesát minut, štěstí přeje připraveným a my jsme ho v závěru také kus měli. Honza Strmeň se poctivě připravuje a odvedl v brance velmi dobrý výkon.“

Pavel Patera (Ml. Boleslav): "První třetina byla vyrovnaná, Motor i my jsme měli po třech šancích. Na začátku druhé jsme byli o něco lepší a zaslouženě jsme se dostali do vedení. Pak jsme se ale zbytečně stáhli a domácí mohli vyrovnat. Ve třetí třetině tam z naší strany byla ohromná bojovnost, ale nezvládli jsme poslední minutu. Sice jsme nebyli odměněni bodově, ale náš výkon byl úplně jiný než v posledním utkání.“