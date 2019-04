V úterý českobudějovický celek prohrál právě v Chomutově 0:1 a scénář zápasu byl obvyklý. Hosté podali velice slušný výkon, dřeli do úmoru, určitě nebyli horší než soupeř, ale góly žádné. Výsledkem byla už čtvrtá porážka v řadě a zase o něco horší situace v tabulce baráže. „Hodnocení zápasu je z mé strany krátké. Hokej se hraje od nepaměti na góly. A když je nedáš, nemůžeš zápas vyhrát,“ konstatoval zklamaný trenér Motoru Václav Prospal.

Nepříznivým vývojem baráže se trenér nechce zabývat. „Neřešíme to. Do každého zápasu prostě půjdeme s tím, že chceme vyhrát. Opakuje se to ve všech našich utkáních. Šance máme, ale nejsme efektivní ani produktivní, což nás stojí body. Proto jsme v tabulce tam, kde jsme,“ jen pokrčí rameny. „Kluci se snaží, ale góly bohužel nedávají. To je alfa a omega celého našeho působení v baráži,“ dodá.

Šance si jeho svěřenci vytvářejí, ale s jejich proměňováním jsou na štíru. „Co je vám platné, že dokážete někoho přehrát, když to nedokážete potvrdit také na ukazateli skóre. Góly nám prostě chybějí,“ jen Prospal pokrčí rameny. A nehodlá se vymlouvat ani na vynucené absence několika hráčů základní sestavy. „Zranění jsou součástí hokeje. Patří k němu. Na druhou stranu se musí poprat o svou šanci hráči, kteří ty zraněné nahradili. Zodpovědně mohu říct, že kluci nechali na ledě všechno,“ ocenil stoprocentní nasazení svých svěřenců.

Motor neskládá zbraně, bojovnost mužstvu v žádném případě nechybí, ale otázkou je, zda-li je kádr (navíc oslabený zdravotními problémy) natolik kvalitní, aby se mu mohl teď už skoro malý zázrak podařit

V Chomutově byli pochopitelně za hubenou výhru rádi. Udržela je před pátečním domácím zápasem s Kladnem v reálném boji o udržení extraligové příslušnosti. „Bylo to víc bojovné než pohledné utkání. Oba týmy se nacházejí na posledních dvou příčkách tabulky. Na nás byla vidět nervozita,“ připustil chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný.

„Důležité, že jsme dali první branku a mužstvo se uklidnilo. Soupeř měl spoustu šancí, ale Justine Peters chytal výborně. K tomu jsme obětavostí hodně střel zblokovali. Vítězství jsme doslova umlátili,“ připustil. „Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří nad námi ještě nezlomili hůl a přišli nás podpořit. Věřím, že přijdou i v pátek na Kladno. Kluci si to zaslouží, je to pro nás zápas sezony,“ dodal.