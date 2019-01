České Budějovice – Ve druhém kole play out první ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice s Ústím nad Labem 1:3 a po deseti zápasech v řadě tak poprvé vyšli bodově naprázdno. V dalším kole hrají Jihočeši v sobotu v Šumperku (17).

Úvodní třetina nabídla sotva průměrný hokej s minimem šancí. Domácí byli sice aktivnější, ale zcela neproduktivní. V největší možnosti vychytal Pšurného Doležal.



Góly začaly padat hned po změně stran. Domácí kapitán Kotalík otevřel skóre dorážkou do takřka prázdné branky, ale radost na stadionu vydržela jen krátce. Hned po pouhé minutě totiž vyrovnal po vydařené individuální akci Meidl.



Poté se hra rychle vrátila zpět do starých kolejí a plynula bez většího vzruchu.



Až přišla 49. minuta a Hanzl z nenápadné akce dostal hosty do vedení. Vlažně hrajícím domácím chvíli trvalo, než dokázali zareagovat. Soupeře sice částečně zatlačili, ale při power pečetil do prázdné branky Tůma.

Branky a nahrávky: 21. Kotalík (Pajič) – 22. Meidl (Hanzl, Holomek), 49. Hanzl (Holomek), 60. Tůma (Rod).

Vyloučení 0:5, využití 0:0.

Rozhodčí: Doležal – Guth, Rittich. Diváci: 3026.

ČEZ Motor: Halmoši – J. Novák, Chmelíř, Kasík, Vráblík, D. Růžička, Platil, Prokop – Kotalík, Pajič, Dan. Boháč – Melka, Skuhravý, R. Pšurný – Kuchejda, Šachl, Ondřej – Vaniš, Přibyl, Ferebauer. Trenéři Rosol a Bělohlav.

Petr Rosol (trenér Motoru): „Minule jsme hráli šílený zápas s Mostem a dneska ještě šílenější s Ústím. Za výkon se musíme všem omluvit, nemám slov. Takhle alibistický a s prominutím zes… výkon jsem už dlouho neviděl."

Milan Skrbek (trenér Ústí): „Po domácí prohře s Berounem jsme to prostě museli v dalším utkání odčinit. Hráči dnes bojovali na sto procent, pracovali a šli za vítězstvím."