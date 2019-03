Jak hodnotíte s menším časovým odstupem vstup do série ve Vsetíně?

Od stavu 3:1 pro nás v šestém čtvrtfinálovém utkání v Havířově jsme začali hrát více s pukem, lépe jsme kombinovali a najednou jsme hru řídili. Přenesli jsme si to i do zápasů se Vsetínem. Nemuseli jsme nikde sbírat kotouče a zaváželi jsme puky do třetiny. Využívali jsme šikovnosti našich hráčů. Dokázali jsme si vyhovět a puk podržet. První zápas rozhodla prakticky hned v úvodu tutovka soupeře, při které předvedl gólman Petr Kváča výborný zákrok. Na střídačce jsme cítili, že to byl důležitý moment utkání. Domácí nedali první gól, i když jsme jim hodně pomohli osmi vyloučenými. Přesilovkami se ale do zápasu nedostali, i když na ně spoléhali.

Druhý duel už pro vás vyzněl hodně jednoznačně.

Bylo vidět, že máme vedení 1:0 na zápasy, což nám pomohlo. V první třetině Vsetín zjednodušil hru, házel všechno do předbrankového prostoru a hodně se do něj cpal. První gól jsme ale vstřelili my, což je v takových zápasech nesmírně důležité. A k tomu speciální formace. Měli jsme sebevědomí a hráli jsme dobře s kotoučem. Hru jsme řídili a byla pro nás výhoda, že jsme začínali venku. Doma je přece jen větší tlak. Rádi bychom takhle pokračovali i v domácím prostředí. Vedení 2:0 by nám k tomu mělo pomoci.

Vypadalo to, že jste na tom také kondičně lépe než soupeř. Měli jste podobný dojem?

Od začátku sezony věříme, že jsme na tom kondičně dobře. Od července pracujeme na tom, abychom v březnu a v dubnu vydrželi ve stejném tempu, jako když je polovina sezony. Věřili jsme, že nebudeme vadnout s blížícím se závěrem. Je také fakt, že Vsetín trošku načalo čtvrtfinále s Prostějovem, které se hrálo na sedm zápasů. Bavili jsme se o tom s prostějovským útočníkem Tomášem Divíškem. Prý měli hodně zraněných hráčů, což tajili, přesto dostali Vsetín do sedmého utkání a sebrali jim hodně sil. To bylo znát. Ale teď si Vsetínští odpočinou a ožijí. Budou zase v pohodě a úterní zápas, to bude válka na ledě. O to, jestli se série potáhne ještě hodně dlouho, nebo se my propracujeme k mečbolu a budeme v obrovské výhodě. Může to pak mít nějaký vývoj, ale vypadá to, že třetí duel bude pro sérii klíčový.

V play off často rozhodují gólmani. Vaše dvojice Kváča – Strmeň je zatím výš než tandem soupeře Šelepněv – Gába. Souhlasíte?

Nebývá časté, abyste v play off měnili gólmany a oba vychytali nulu. Je to další důležitý aspekt na naší straně. Pro soupeře je složité, když vidí, že ani jednomu brankáři nedal gól. Když odčaruje jednoho, tak je tam připravený druhý. To je pro nás další bonus. Oba kluci chytají výborně a funguje i chemie mezi nimi. Vzájemně se povzbuzují a jejich kamarádský vztah je skvělý pro celý tým. Má pozitivní vliv na mužstvo a dodává nám to další energii.

Jsou to nejen gólmani, ale také obrana pracuje velice spolehlivě a zlepšila se oproti základní části.

Nějaké drobnosti tam jsou a pracujeme na nich. Ale těší nás obětavost a blokování střel ze strany našich hráčů. To je strašně důležité. Jsou to momenty, který rozhodují zápasy. Když skočí Martin Heřman čtyři minuty před koncem do střely za stavu 6:0 pro nás, protože chce, aby gólman udržel čisté konto, tak to jsou situace, které dodávají energii a soupeři ji bere. Věříme, že to takhle bude fungovat i nadále. Nikdo se nesmí uspokojit. Sebemenší podcenění se může vymstít. S hráči pracujeme tak, abychom tohle měli pod kontrolou.

V sezoně vás často trápila špatná koncovka. Z tohoto pohledu muselo šest gólů v semifinále na ledě soupeře potěšit.

Přesně tak. Měli jsme více střelců a každý gól dodává sebevědomí. Pokud venku nastřílíte šest gólů, tak je to další střípek do mozaiky. Pro nás je to jenom dobře. Ale minulý zápas skončil a musíme se nachystat na další. A jak už jsem řekl, čekáme, že to bude válka na ledě. Chceme být připraveni.

Ve Vsetíně je malinko užší kluziště než v Budvar aréně. Může větší rozměr sedět právě soupeři?

Soupeř dobře ví, že jsme doma ve čtvrtfinále ze tří zápasů dva prohráli. V základní části tady Vsetín jednou prohrál o jediný gól a pak vyhrál. Bude zde mít o něco víc prostoru a určitě s tím bude operovat. Jsou to drobnosti, na které soupeř sází. Bude spoléhat na přesilovky a maximálně zjednoduší hru. Musíme na to být připraveni. Snažíme se dostat Vsetínským do hlav, jak přemýšlejí, a být o krok vepředu.

Ve čtvrtfinále vám doma nevycházely začátky utkání. Na ně je třeba se zaměřit?

Určitě. A hlavně musíme být trpěliví. Vstřelit první gól je samozřejmě výhoda. Ale není nutné panikařit, když hned zkraje zápasu nedáme branku. Pokud vstřelíme první gól, tak pak je tým většinou schopen zápas kontrolovat a zvládnout.

Žádné nové marody jste si z Valašska nepřivezli?

Naštěstí ne. Jirka Šimánek se chystá do hry, pokud bychom postoupili dál. U Mitche Fillmana je to setrvalý stav. Jinak jsou všichni kluci zdrávi a jsme za to rádi.