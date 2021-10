Byla to pořádná dřina, ale tři body se Zlínem mají pro Motor cenu zlata

Domácím se pomalinku začíná vyprazdňovat marodka. Po dlouhé době naskočil uzdravený útočník Vondrka, post druhého gólmana opět zaujal Strmeň. Naopak ze sestavy tak vypadl univerzál Slováček. S hosty přijel jako první asistent trenéra exbudějovický Luboš Rob.

Důležitost zápasu v jeho úvodu oba soupeře pořádně svazovala. Dlouho se hrálo hodně opatrně. Domácí byli o něco lepší, ale do šancí se také zrovna moc nedostávali a promarnili i krátkou přesilovku pět na tři.

„Zápas je důležitý pro oba týmy. Zlín potřebuje navázat na výhru nad Kometou, my jsme zase naposledy nechali tři body na Kladně. Ztratit dvakrát body se soupeřem ze spodku tabulky by nebylo dobré. V tomto duchu se také nesla první třetina. Byla velice opatrná. Zlín se snaží střílet ze všech pozic, klidně tam nějaký odražený kotouč může spadnout. Je velká škoda, že jsme nevyužili přesilovku pět na tři. Potřebujeme co nejdříve odskočit, abychom měli zápas ve svých rukou a soupeř musel hru trochu otevřít. Jinak to bude velice nepříjemné,“ konstatoval po první třetině momentálně zraněný útočník Motoru Matouš Venkrbec.

A komplikace přišla hned zkraje druhého dějství. Holec při bránění ztratil hokejku, Bindulis se mu ji pokusil přistrčit a zlínský nejlepší střelec Mikúš zůstal zcela sám mezi kruhy. Hrachovina v brance neměl nárok – 0:1.

V polovině zápasu bylo naštěstí vyrovnáno. Výstavní střelou od modré do horního růžku zaznamenal svůj premiérový gól v dresu Motoru obránce Bindulis.

Jenže pouhých třináct vteřin před druhou sirénou se protáhl před Hrachovinu Honejsek, našel místo nad jeho ramenem a dostal Berany znovu do vedení.

„Bylo dobře, že jsme rychle odpověděli na první gól Zlína. Když vede, tak to ještě více zavře a hra je úplně nekoukatelná. Bindy to krásně trefil. Hosté ale stále hrozili a měli nějaká přečíslení. Nebyli jsme lepší a vyústilo to ve druhý gól soupeře. Honejsek to udělal nádherně. Musíme být aktivnější a tlačit se více do branky. Proti dobře bránícímu soupeři je těžké se prosadit,“ okomentoval Venkrbec druhou třetinu.

Jeho spoluhráči naštěstí soupeře hned od začátku třetího dějství pořádně zmáčkli a ve 44. min. bylo vyrovnáno, když se do horního růžku trefil Percy.

A to nebylo všechno. O chvilku později se prosadil na brankovišti po Chlubnově střele neúnavný bojovník Holec a Motor poprvé v utkání vedl.

Vyhráno ale ještě zdaleka nebylo. Přesilovku pět na tři si zahrál také Zlín, později odvolal brankáře, před Hrachovinou doslova hořel led, ale důležité tři body obětavě bránící Jihočeši udrželi a navíc Pech pečetil do prázdné branky na konečných 4:2.

Branky a nahrávky: 29. Bindulis (Gulaš, Pech), 44. Percy (Štencel, Vondrka), 47. Holec (Chlubna, D. Voženílek), 60. Pech (J. Novotný) – 24. T. Mikúš (Vopelka, Mamčics), 40. Honejsek (T. Mikúš, Gazda). Vyloučení: 5:6, bez využití. Rozhodčí: Micka, Lacina – Gerát, Hynek. Diváci: 5302.

Motor: Hrachovina – Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Vráblík, Štencel, Štich – Gulaš, Pech, Ondráček – Vondrka, J. Novotný, Chlubna – Valský, D. Voženílek, Abdul – Karabáček, M. Hanzl, Holec. Trenéři: Modrý, P. Martinec a Fousek.

Zlín: Huf – O. Němec, Suhrada, Ferenc, Trška, Gazda, Mamčics, Dluhoš – Vopelka, Hejcman, T. Mikúš – R. Veselý, Hokejsek, Köhler – Flynn, Zbořil, Karafiát – Sebera, P. Sedláček, Frömel. Trenéři Jenáček, Rob a M. Hamrlík.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Začátek zápasu byl z naší strany zbytečně nervózní, odskakovaly nám puky. Zlín se dostával do přečíslení, dal dva góly a pro diváky to byl od druhé třetiny výborný zápas. Věděli jsme, že po dvou prohrách je pro nás vítězství strašně důležité a jsme rádi, že jsme ho uhráli.“

Luboš Rob (Zlín): „Nikdy mě nenapadlo, že se postavím v Budějovicích na střídačku Zlína. Přijeli jsme v pozici posledního celku tabulky, ale věděli jsme, že Motor dvakrát prohrál a nás by naopak mohla nakopnout nedělní výhra nad Kometou. Troufám si říct, že to byl vyrovnaný zápas. Doplatili jsme na naši nedůslednost ze začátku třetí třetiny, kdy jsme se nechali dvakrát zbytečně vyloučit a nedokázali jsme vyndat kotouče z naší třetiny. Trošku nám chybí zodpovědnost. Vyrovnávací gól už se nám vstřelit nepodařilo.“