České Budějovice – V minulé sezoně se stal útočník Tomáš Nouza (33 let) nejproduktivnějším hráčem základní části první hokejové ligy a výrazně pomohl ČEZ Motoru k postupu do baráže o extraligu. Také v letošním ročníku je velkou oporou svého týmu, což mu vyneslo osmou příčku v anketě o Sportovce roku Jihočeského kraje.

Tomáš Nouza | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Tohoto ocenění si mimořádně považuje. „Je pro mě velká čest figurovat v takové společnosti. Když jsem tady viděl ty fantastické sportovce, mezi které jsem se dostal, tak si toho moc vážím. Osmé místo je krásné," zdůraznil na slavnostním vyhlášení prestižní ankety.



Hokej se hraje na sezony, takže kalendářní rok zahrnuje vždy druhou polovinu jedné a první té následující. „V minulé sezoně jsme měli nějaký tým a letos máme zase jiný. Především máme v té současné mnohem širší kádr. Hrajeme pravidelně na čtyři lajny, prostoru na ledě není tolik a nedá se udělat tolik bodů," vysvětluje svůj ústup ze samotné špice prvoligového bodování. „Především ale hrajeme jako tým. Přišli jsme administrativně o šest bodů, což je ale pryč. Přesto se pohybujeme v samotné špici tabulky, kde jsme chtěli být," chválí si.



Nouza nebyl vyhodnocen jenom mezi jednotlivci, ale spolu se svým parťákem Romanem Vráblíkem přebíral také ocenění pro druhý nejlepší kolektiv roku, kterým se stali právě hokejisté ČEZ Motoru. „To je odměna nejen pro nás, ale hlavně pro naše skvělé diváky. Pro každého z kabiny je čest pro ně hrát," nemůže si vychválit českobudějovické příznivce.



Na úplně první místo, které opanovali volejbalisté Jihostroje, prý hokejisté nepomýšleli. „Volejbal má v Budějovicích velkou tradici a hlavně obrovské úspěchy. Druhé místo je krásné," dodá.



Vyhlášení ankety v Domě kultury Metropol se Nouzovi líbilo. „Bylo to moc pěkné. Jednou jsem byl před lety v desítce Písecka. Ještě v Mladé Boleslavi jsem byl dvakrát těsně nad desítkou. Jednou jedenáctý a jednou myslím třináctý," zapátrá v paměti.



Právě končící rok se Nouzovi i všem hokejistům Motoru vydařil. Ten nadcházející by mohl být ještě lepší. „Bylo by krásné, kdyby se nám podařilo naplnit cíl, kterým je postup do extraligy. To důležité začne v play off a pak v případné baráži. Tam se rozhodne, jestli sezona bude úspěšná. Zakončit to postupem do extraligy by bylo něco krásného a všichni za tím jdeme," připomíná velký sen celého českobudějovického hokeje.