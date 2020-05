Brno přišlo o svého hrdinu, který se dvakrát tučným písmem podepsal pod tím, že Kometa dvakrát dokráčela pro Masarykův pohár.

Jak se zrodil váš odchod z Komety?

Věděl jsem to už delší dobu. Bavili jsme se s Liborem Zábranským (majitel a hlavní kouč Komety – pozn. red.). Možná se mnou mluví trochu jinak, než s ostatními hráči. Takže jsme spolu dávali dohromady, co bude nejlepší pro mě. A vyšlo to tak, že v Brně chtějí hrát na jednoho brankáře.

Hlavní důvod vaše odchodu tedy je, že si Kometa nechtěla ponechat dva kvalitní gólmany, přičemž by oběma nedopřála dostatečný prostor?

Tohle přesně nevím. Mně to bylo řečeno tak, že chtějí vsadit na jednoho gólmana a já jsem ten, kdo má odejít.

Takže vy jste nechtěl odejít?

Já sám od sebe? To rozhodně ne.

Plánoval jste tedy, že zůstanete a budete bojovat o post jedničky s Karlem Vejmelkou?

Měl jsem ještě podepsanou smlouvu, ale bohužel se stala tahle situace. Roli hrála asi i momentální ekonomická situace. Kvůli tomu jsem šel patrně já, jelikož jsem měl jinou smlouvu než například Karel Vejmelka.

Bylo těžké slyšet, že v Kometě, kde jste doma a kde jste toho tolik zažil, končíte?

Samozřejmě to bylo těžké… Ale možná o to lépe jsem to bral, protože když jsem se to dozvěděl, zrovna se mi ten večer narodilo dítě. Takže jsem hlavu měl úplně někde jinde. Soustředil jsem se na to, aby rodina byla v pořádku.

Konec v Kometě jste tedy vstřebával až později?

Ano, ale takový je hokej prostě. Takhle to je a já to tak beru. Už se tím nezabývám. Naopak. Těším se na novou výzvu. Jsem rád, že jsem šel do Českých Budějovic.

Může přesun do Budějovic dodat vaší kariéře další impuls, že změníte prostředí?

Přesně tak. Změna prostředí je někdy potřeba. V Motoru jsem dostal fakt neskutečnou smlouvu na tři roky. Tak dlouhodobé smlouvy se přitom tak často nedávají. Jsem spokojený a těším se. O Budějovicích jsem si zjišťoval nějaké věci. I z jednání a rozhovorů s trenérem Václavem Prospalem jsem nadšený.

Byl jste rozhodnutý hned pro Budějovice, nebo jste řešil i jiné nabídky?

Ještě byly ve hře asi dvě mužstva, nad kterými jsem přemýšlel. Ale jak jsem říkal, z jednání s Českými Budějovicemi jsem měl nejlepší pocit. Vnitřně jsem cítil, že jít do Motoru je pro mě dobrý tah.

Fanoušci Českých Budějovic jsou podobně jako příznivci Komety hodně vášniví, na stadionu vytvářejí skvělou atmosféru. Hrálo třeba i tohle roli ve vašem rozhodování?

Určitě. Když jsem se rozhodoval, díval jsem se na to komplexně a tohle jsem bral v potaz. Díval jsem se, jaké má Motor zázemí a jaké má fanoušky. Hlavně pro lidi to hrajeme a každý chce hrát v klubu, kde je skvělá atmosféra.

Motor bude v následující sezoně nováček extraligy. Ale ambice klubu budou asi jiné, než jen se vyhnout baráži, že?

Právě o tomhle jsme se s trenérem bavili a oba jsme se shodli, že chceme něco dokázat a o něco bojovat. Takže určitě nejdu do klubu, který bude v extralize do počtu.

Přesto České Budějovice čeká nováčkovská sezona, takže začátek asi bude náročný, že?

Na startu do ročníku bude asi hodně záležet. Od toho se pak dost odvíjí. Ale já se chystám na normální sezonu, na kterou se strašně těším. Věřím, že to bude povedená sezona. A že jsme s Budějovicemi nováček? Na to se nedívám.

Dal jste si nějaký konkrétní cíl, čeho byste s Motorem chtěl dosáhnout?

Play-off je základ a v něm to už je potom jiná soutěž. To znám z Komety. Když jsem byl první rok v Brně, rovněž jsme neměli mužstvo postavené na hvězdných jménech. Ale byli jsme super kolektiv. To je někdy víc než hvězdy.

Věříte, že byste se do Komety ještě jednou mohl vrátit?

Všechno je možné. V budoucnu chceme s rodinou v Brně žít, narodil se mi tam syn. Uvidíme, co bude. Nikdo neřekl, že je to můj úplný konec v Kometě.

Na sociálních sítích se strhla lavina zpráv fanoušků Komety, kteří vám děkovali za to, co jste pro Brno odvedl a přáli vám štěstí do další kariéry. Stihl jste to všechno sledovat?

Neustále to sleduji a jsem za to strašně rád. Moc to pro mě znamená. Těší mě, že jsem na ně zanechal takový dojem. Lidi v Brně jsou úžasní. Mám tam strašně moc kamarádů a známých.

Na sociální síti Instagram jste dal jeden příspěvek, kde jste napsal Kometa je rodina? Chtěl byste se k tomu nějak vyjádřit?

To byl překlep. Hned jak jsem si toho všiml, příspěvek jsem odstranil. Na Kometu nedám nikdy dopustit. Možná se v poslední sezoně obměnilo víc mužstvo a ročník byl takový, jaký byl.

Spousta hráčů, kteří s Kometou získali dva tituly, odešlo. Dá se říct, že tohle vítězné jádro mužstva se trochu vytratilo?

Tohle je škoda, že nezůstali hráči, kteří byli při těchto úspěších. V této sezoně se to dost pozměnilo. Ale tohle není otázka úplně na mě. Tyhle věci jsem ovlivnit nemohl. Doufám, že to ale zase bude dobré a Kometa bude v tabulce tam, kde má být.

Jak jste vnímal některé náhlé změny, že jste ráno přišel do kabiny a někdo byl pryč a někdo jiný zase přibyl?

Některé změny byly dost nečekané. Byly to takové šoky. Často jsme si o tom přečetli až v novinách. Ale takhle to prostě bylo.