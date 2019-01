České Budějovice – Z Prostějova přivezli hokejisté ČEZ Motoru dva body za vítězství 3:2 po samostatných nájezdech a ve středu budou pokračovat v boji o co nejlepší výchozí pozici pro play off první Chance ligy domácím zápasem s posledním celkem tabulky Kadaní (17.30).

Aleš Totter | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Ještě sedm minut před koncem Jihočeši v Prostějově vedli nejtěsnějším poměrem 1:0. Pak ale dostali dva slepené góly a nakonec byli rádi, že Doležal v závěru vyrovnal a zápas dospěl do prodloužení a následně i do nájezdů. „Až na konci sezony se ukáže, jestli jsou to dobré dva body, nebo jsme spíše jeden ztratili,“ usměje se asistent trenéra Aleš Totter. „Ale bereme to s pokorou. Drobná pachuť z toho, že jsme neuhráli tři body, tam samozřejmě je. Ale dva body bereme, protože jsme nemuseli mít také nic. Prožili jsme tam zlou minutu, ale těší nás, že tým dokázal zápas přesto ještě zremizovat a pak vybojovat bonusový bod,“ ocenil.



První třetina nabídla vyrovnaný hokej, ve druhé měli o něco navrch hosté. „Podařilo se nám chytit začátek, což je v Prostějově vždycky důležité. Dlouho se čekalo na gól a nakonec jsme ho dali my po hezké kombinační akci. Když vedete po druhé třetině 1:0, tak už to chcete ukopat, ale přišel podobný obrat, jaký se nám stal ve Vsetíně. Tam se nám zareagovat nepodařilo, v Prostějově jsme to zvládli a šlo se do prodloužení,“ vrací se asistent k utkání.



Také jeho ale zamrzelo, že domácí Jestřábi otočili skóre dvěma góly v průběhu pouhé minuty a vteřiny. „Za stavu 1:0 jsme tam měli pasáž, kdy jsme byli pasivnější a neudrželi jsme se na kotouči. Soupeř měl už před vyrovnávacím gólem několik šancí a bod si za třetí třetinu asi zasloužil,“ sportovně Totter uznal.



Obě branky domácích vsítil exbudějovický Lukáš Žálčík a ta první z úhlu byla z kategorie lacinějších. „Byla to dost překvapivá střela z rohu kluziště prakticky z brankové čáry. Druhý gól jsme dostali v oslabení. Prostějov sehrál signál rychle po buly. Přesilovky mají dobře secvičené a Žálčík to trefil. My jsme naopak byli pasivnější. Zdeněk Doležal naštěstí vyrovnal. Má dobrou střelu, což se opět potvrdilo. V dané situaci bod braly oba týmy,“ všiml si.



Prodloužení ve třech nenabídlo sice tentokrát žádnou divočinu, ale šance byly na obou stranách. „Ale nehrálo se nahoru dolů. Oba celky se snažily kontrolovat puk a hrálo se hodně jeden na jednoho. Soupeř tam měl přečíslení dva na jednoho, u nás jel zase Zdeněk Doležal sám na branku. Neudělal to špatně, zakončoval mezi betony, ale brankář je včas zaklapl. Jinak ale prodloužení směřovalo spíše k nájezdům,“ konstatuje.



V nájezdech se z pětice českobudějovických hráčů trefili Babka a Přikryl. „Snažili jsme se vybrat hráče, kteří umí s kotoučem. Exekutoři nájezdů se tak nějak vykrystalizovali v průběhu sezony,“ uvádí Totter.



V letošní sezoně Motor absolvoval nájezdy pětkrát. Zatímco nejdříve dvakrát neuspěl, teď již potřetí za sebou zvítězil, což je dobrým znamením směrem k play off, kde může mít penaltový rozstřel mimořádnou váhu. „Nájezdy zápasy v play off často rozhodují. Pro nás je jenom dobře, že je někteří naši hráči dokáží proměňovat. Pokaždé rozhodl někdo jiný, což je také dobře. Těší nás, že se nájezdy překlápí na naši stranu. Ty nejdůležitější ale přijdou s velkou pravděpodobností až v play off,“ je si vědom.



Poprvé po operaci kolena naskočil kapitán týmu Zdeněk Kutlák a odehrál dobrý zápas. „Zvládl to v pohodě. Už byl nachystaný minulý týden, ale to jsme mu raději dali ještě volno. Vrátil se až teď, kdy byl stoprocentně připraven,“ chválí asistent.



Ve středu čeká jeho tým Kadaň. Poslední celek tabulky, který nebodoval v posledních šestnácti zápasech za sebou. To je až neuvěřitelná série a mohla by svádět k podcenění soupeře. „Kadaň opravdu hodně prohrává, ale nesmíme nic podcenit. Věřím, že získáme ještě více střeleckého sebevědomí. Musíme však jít do utkání s pokorou. Pokud k němu přistoupíme tak, jak máme, tak bychom měli vyhrát za tři body. Bylo by naše selhání, pokud by se nám to nepodařilo,“ dobře si uvědomuje.



Do sestavy už by se pomalu mohli začít vracet někteří marodi. Kutlák s Endálem už hráli v Prostějově, blíží se i návrat obránců Plášila a Fillmana. „Blíže k tomu má Karel Plášil. Spíše je ale pošetříme až na sobotu na Kladno. Ještě uvidíme. Někteří další hráči mají drobné zdravotní problémy. Také potřebujeme, aby všichni hráči měli nasbíraný potřebný počet startů pro případnou baráž. Týká se to Ondry Kachyni a Vincenta Dunna,“ přemítá před dnešním duelem.



Jisté je, že budou chybět dlouhodobí marodi Šimánek a Čermák.