České Budějovice – Ani na druhý pokus to nevyšlo. Hokejisté ČEZ Motoru stále čekají na své první letošní body ve WSM lize. V Třebíči prohráli 2:3, ve středu je čeká domácí premiéra proti Mostu (17.30).

V Třebíči Jihočeši neodehráli dobrý zápas a výsledkem byla druhá letošní prohra. „Týmový výkon z naší strany nebyl na takové úrovni, jakou bychom potřebovali," připustil trenér Antonín Stavjaňa. „Vnímáme, že Třebíč má mladé mužstvo doplněné hráči z extraligové Komety Brno. Nastavení bylo takové, že bychom soupeře hokejově měli přehrát. To se ale nedělo. Domácí nás předčili v hokejových dovednostech i chladnokrevnosti," mrzí trenéra.



Na začátku druhé třetiny prohrávali hosté 0:2. Dokázali sice během jediné minuty vyrovnat, ale následný gól Milfaita nasměroval k tříbodovému zisku Třebíč. „Ten gól jsme soupeři darovali hrozně lacino a potom už jsme se z toho nedokázali nějakým způsobem vymanit," nebyl vůbec spokojen s výkonem svých svěřenců.



Průběh zápasu byl podobný jako v Praze na Slavii. Motor v závěru prohrával o gól, ale zbytečnými vyloučeními se připravil o výhodnější pozici pro možnost vyrovnání. „Ano. Bylo to v tomto pohledu opravdu podobné jako na Slavii. Vyloučení byla zbytečná," souhlasně kouč přikývne.



Po nepovedeném utkání následovaly hned druhý den individuální pohovory s hráči. „Probrat situaci s hráči a vyvodit z toho nějaké důsledky, to je součást naší práce. Důležité je, aby si hráči uvědomili, co bylo špatně, ale i co bylo dobře."



Do Třebíče Motor odcestoval pouze s jedenácti útočníky a sedmi obránci. Místa dvou povinných mladíků na soupisce tentokrát zůstala prázdná. „Junioři měli fyzicky náročný dvojzápas. Pokud bychom po takovém zápřahu brali někoho z juniorky hned v pondělí na zápas, tak by to bylo skutečně jen na výplň. Proto jsme zápas odehráli jen se sedmi obránci a jedenácti útočníky," vysvětluje. V duelu s Mostem už to bude jinak, do hry půjde junior Ondřej Šulek.



Ve středu čeká českobudějovické hokejisty letošní domácí premiéra. Doma se jim daří výrazně lépe než na ledě soupeřů. „Trošku se pro nás zápasy venku stávají černou můrou," hořce se Stavjaňa usměje. „Přitom jako jeden z cílů pro sezonu jsme si vytkli právě zlepšení herního projevu a výkonů na hřištích soupeřů. Domácí zápasy byly v minulosti povedené. Na to bychom rádi navázali. Ale pokud chceme naplnit naše vysoké ambice, tak se venku musíme zlepšit," ještě jednou trenér zdůrazní.



Do sestavy by se měl vrátit klíčový útočník Tomáš Nouza, který prodělal anginu. „Pět dní bral antibiotika a v prvních dnech po návratu do tréninku na něm bylo vidět, že měl výpadek. Do zápasu s Mostem s ním ale už počítáme," informuje Stavjaňa.



Ke změnám dojde také v obranných řadách. V sestavě by se měl objevit zkušený Lukáš Zíb, jenž zůstával v úvodu sezony mimo soupisku.



Fanoušci pro premiérový domácí zápas přichystali již tradiční společný pochod. Sraz je v 15.30 v horní části Lannovy třídy. Trasa povede na náměstí Přemysla Otakara II. a pak kolem slepého ramene na stadion.