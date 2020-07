Kromě současného kádru a již dříve oznámených zkoušek se budou na ledě Budvar arény prohánět i další hráči, kteří o místo v kádru trenéra Václava Prospala hodlají zabojovat. A není jich zrovna málo. Nejexotičtější dvojicí jsou bezesporu francouzští bratři Malo Ville a Gabin Ville.

Systém try-outů se Václavu Prospalovi osvědčil už v minulých sezonách, takže je logické, že v něm pokračuje i před premiérovým extraligovým ročníkem. Kromě již oznámeného Lukáše Vopelky se na jihu Čech budou ucházet o angažmá i další.

Bratři Malo a Gabin Villové pocházejí z proslulého francouzského lyžařského střediska Chamonix. Tam také hrával jejich otec Christophe, dlouholetý francouzský reprezentant a účastník tří olympijských hokejových turnajů. Jeho synové ale spojili svou kariéru zejména s Finskem.

Gabin v uplynulém ročníku hrál druhou finskou ligu za Kokkolan Hermes (42 zápasů, 24 kanadských bodů). Malo se vrátil do svého rodiště a válel francouzskou nejvyšší soutěž za Chamonix (39 zápasů, 33 kanadských bodů). Oba bratři už si vyzkoušeli i dres národního týmu Francie.

Ale nejen ze zahraničí dorazili hráči na zkoušku. Útočník Pavel Klhůfek je odchovancem Zlína, extraligu si zahrál kromě mateřského klubu i ve Slavii či Chomutově, zkušenosti má i z mezinárodní EBEL a poslední ročník absolvoval v dresu slovenských Košic (53 zápasů, 23 kanadských bodů).

Také do obranných řad dorazil jeden aspirant. Ústecký rodák Marek Baránek už sehrál pět extraligových sezon za Litvínov, další zkušenosti v nejvyšší soutěži přidal i v Karlových Varech. V uplynulém ročníku pomohl Vervě k záchraně (34 zápasů, 5 kanadských bodů).

Ale nových a staronových tváří se na českobudějovickém ledě objeví ještě víc. Nepřehledná situace zámořských juniorských soutěží vehnala do přípravy Motoru i další hráče. Brankář Jiří Patera patří v zámoří týmu NHL Vegas Golden Knights, ale přípravu zahájí v Motoru, který drží jeho evropská práva. Stejně tak Jáchym Kondelík patří v zámoří Nashvillu, ale v Česku začne doma. Opačný problém má zatím Conor Allen, který musí pokračovat v přípravě doma, protože zatím nemá možnost dorazit z USA.

Trojice českobudějovických dorosteneckých mistrů republiky z roku 2018 Matěj Toman, Pavel Novák a Šimon Kubíček také zatím zůstává na jihu Čech. Toman se zapojí do přípravy od začátku, Novák s Kubíčkem si budou plnit reprezentační povinnosti u výběru do 20 let.

A Václav Prospal přivítá v přípravě i vlastní juniory. Zapojí se tak útočník Matouš Hrubec či obránce Jiří Remta nebo brankář Marek Dvořák. Stejně jako nedávné posily juniorského celku z Chomutova – obránce Dominik Vaněk a útočník Vojtěch Bárta.

Do přípravy tak vstupuje velké množství 43 hráčů, z nichž bude trenérský tým vybírat. Souboj o místo v extraligovém kádru bude tedy bezesporu nelítostný.

Kádr pro přípravu - brankáři: Marek Dvořák, Marek Čiliak, Jiří Patera, Jan Strmeň.

Obránci: Conor Allen, Marek Baránek (zkouška), Ondřej Kachyňa, Šimon Kubíček, Ivan Lytvynov, Niklas Pavel, Karel Plášil, Pavel Pýcha, Jiří Remta, Ondřej Slováček, Jakub Suchánek, Václav Svach, Dominik Vaněk, René Vydarený.

Útočníci: Vojtěch Bárta, Martin Beránek, Jakub Čížek, Zdeněk Doležal, David Gilbert, Miroslav Holec, Matouš Hrubec, Vít Christov, Miroslav Indrák, Vít Jonák, Václav Karabáček, Pavel Klhůfek (zkouška), Jáchym Kondelík, Albert Michnáč, Martin Novák, Pavel Novák, Radek Prokeš, Roman Přibyl, Adam Raška, Matěj Toman, Matouš Venkrbec, Gabin Ville (zkouška), Malo Ville (zkouška), Lukáš Vopelka (zkouška), Daniel Voženílek.