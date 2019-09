Do hostující branky se znovu postavil Strmeň, ale vydržel v ní jen úvodní třetinu. Doma tentokrát zůstali útočníci M. Novák s Klozem a znovu také obránci Pavlin a Svach. V sestavě domácí liberecké farmy nechyběl zkušený Duda.

Jihočeši začali velmi dobře. Už v 6. min. otevřel skóre mladý obránce Lytvynov i s pomocí teče jednoho z domácích hráčů. Zaznamenal tak svůj premiérový gól v českobudějovickém dresu.

Jenže už za tři minuty bylo vyrovnáno. V první přesilovce zápasu při vyloučení Pýchy nastřelil nejprve Najman tyč Strmeňovy klece a odražený kotouč zblízka doklepl do sítě Rychlovský.

Motor si vzal vedení zpět v přesilové hře. Tvrdou Endálovu střelu z první gólman Žajdlík jen vyrazil a Veselý si dorážkou připsal svůj už sedmý gól v sezoně. Vyrovnáno bylo tentokrát hned po necelé minutě a byla to skoro identická situace jako na druhé straně. Kolmannovu střelu Strmeň vyrazil a na Půčkovu dorážku už byl bohužel krátký.

Do konce úvodního dějství se Benátkám podařilo vývoj skóre dokonce otočit. Bylo to podruhé při vyloučení kapitána Pýchy. Kolmannovu střelu od modré tečoval do Strmeňovy sítě Dlouhý.

Tři inkasované branky stály místo v brance Motoru Jana Strmeně, kterého od začátku druhé třetiny nahradil Klouček. Hosté přidali, na jejich kontě přibývalo šancí, ale výborný Žajdlík v brance soupeře odolával. Naopak v závěru druhé třetiny potřetí asistoval Kolmann a jeho výzvu šikovně usměrnil mimo Kloučkův dosah matador Duda.

V úvodu třetí třetiny ale Žajdla nachytal z poměrně velké dálky Suchánek a rázem ty bylo zase jen o gól. Na druhé straně měl ale také štěstí Klouček, když mu po střele Dlouhého pomohlo břevno. Deset minut před koncem kryl Klouček penaltu domácímu Chrtkovi a krátce poté vyrovnal přesnou střelou pod břevno matador Šimánek.

O vítězství nerozhodlo ani prodloužení, v nájezdech rozhodl domácí Špaček.

Branky a nahrávky: 9. Rychlovský (Najman, Buchtela), 13. Půček (Kolmann, D. Špaček), 18. Dlouhý (Bittner, Kolmann), 38. Duda (Kolmann, Chrtek), rozh. náj. Špaček – 6. Lytvynov (Pýcha), 12. J. Veselý (Endál, Pýcha), 53. Šimánek. Vyloučení: 8:10, využití: 2:1, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Barek, Wagner – Hejl, Horažďovský. Diváci: 485.

ČEZ Motor: Strmeň (21. Klouček) – Pavel, Suchánek, Pýcha, Lytvynov, Plášil, Vydarený – Holec, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, Prokeš, Karabáček – Endál, Gilbert, Babka – Šimánek, R. Přikryl, J. Veselý. Trenéři Prospal a Totter.