Vraťme se ještě k minulé sezoně. Po šestadvaceti kolech první ligy jste byl v Chomutově odvolán z funkce. Vedení klubu tehdy uvedlo, že důvodem byla nestabilní výkonnost týmu. Jak jste přijal toto rozhodnutí?

Mám–li být upřímný, tak ani nevím, že byl tento důvod Chomutovem udán. Vedení klubu si mě zavolalo a chtělo, abych podepsal ukončení smlouvy. Když jsem se zeptal na důvod, tak mi bylo sděleno, že pode mnou někteří hráči nechtějí hrát. Později jsem se dozvěděl, že byli asi čtyři a všichni Chomutovští. Jmenovat je nebudu. Bylo to celé vymyšlené, hlavní důvod byl úplně jiný. V té době jsme byli někde kolem pátého místa v tabulce, ale neměli jsme žádnou dlouhou šňůru porážek. Nechápal jsem to.

S vedením klubu jste byl průběžně v kontaktu?

Ano. Každý týden jsme seděli s majiteli klubu. O všem jsme se bavili a byli podrobně informováni. A pak přišlo tohle… Ale jejich rozhodnutí jsem respektoval. Nechtěl jsem být někde, kde o mé služby nestojí. Ale mrzelo mě, že v následném vyjádření vedení klubu v médiích nebyla ani zmínka o nějakém poděkování za moji odvedenou práci. Když jsem tam přišel, nebyli tam žádný hráči. Začínal jsem úplně od nuly. A stejně jsme společně s Vláďou Hudáčkem, jenž byl sportovním manažerem, dokázali postavit velice silný tým.

Cítil jste křivdu, že jste nedostal déle důvěru?

Ano, cítil. Jak už jsem řekl, vůbec nešlo o moji práci. Někomu jsem začal vadit.

V Chomutově se hodně hovoří o finančních problémech klubu. Mělo to podle vás vliv i na výkonnost mužstva?

V době, kdy jsem tam ještě byl, tak peníze chodily včas. Mohli jsme se soustředit jen na svoji práci. Až po mém odchodu se prý situace začala komplikovat. Co mám zprávy, tak problémy tam přetrvávají až do dneška.

Bral jste přesto Chomutov jako dobrou zkušenost, když jste poprvé v seniorském hokeji vedl tým jako hlavní trenér?

Určitě. Ověřil jsem si, že jsem schopný trénovat tým mužů. Že to může fungovat tak, jak to mám nastavené. Potvrdili mi to i samotní hráči a lidé, kteří se kolem hokeje už dlouhou dobu pohybují. Když jsem skončil, tak mi volali nebo psali, že to vůbec nechápou. Podle nich jsem v Chomutově odvedl velmi dobrou práci. Moc mě to potěšilo.

Co jste dělal v období od vašeho odvolání do konce ročníku? Věnoval jste se hokeji v nějaké formě?

Asi týden jsem byl doma. Pak se mi ozval můj kamarád Karel Kašák, jestli bych nechtěl pomáhat u dětí v Českém Krumlově. Uvítal jsem to a pravidelně jsem jezdil do Krumlova k dětičkám. Měl jsem za úkol hlavně dohlížet na rozvoj jejich dovedností. Byli tam kolem hokeje výborní lidé a moc dobře se mi s nimi pracovalo. Chtěl bych jim za to poděkovat.

Sledoval jste tažení českobudějovického Motoru a jak jste vnímal jeho postup do extraligy, přestože se nehrálo play off?

Samozřejmě, že jsem soutěž dál sledoval a Motor pak obzvlášť. Dopadlo to přesně tak, jak mělo. Postoupil ten nejlepší a zaslouženě. Trenéři Venca Prospal s Alešem Totterem a celý tým odvedli vynikající práci. Přeji klukům v extralize hodně úspěchů.

Jak došlo k vašemu kontaktu se Slavií?

Ozval se mi sportovní manažer Slavie Jirka Veber.

Byly ve hře i jiné varianty, kde byste mohl působit?

S mým agentem jsme řešili ještě několik variant, ale konkrétní nabídku ne.

Jaké jsou ambice pražské Slavie pro nejbližší období? Alespoň podle toho, jak vám je vedení klubu nastínilo při podpisu smlouvu?

Chtěli bychom určitě navázat na uplynulou sezonu. To v každém případě. A zároveň posunout Slavii ještě o kus výš.

Vaším asistentem bude Jiří Doležal a trenérem gólmanů Roman Málek, oba kovaní slávisté. Vybral jste si je sám, nebo vám byli „přiděleni“ klubem?

Oba asistenty si vybralo vedení klubu, které chtělo mít v realizačním týmu někoho místního. Kluci už jsou ve Slavii dlouho, znají velmi dobře prostředí a hlavně mladé hráče. Jsem rád, že oba na nabídku kývli. Moc se na naši spolupráci těším.

Co říkáte současnému kádru Slavie a budete požadovat jeho posílení?

Kádr máme zhruba z osmdesáti procent hotový. Určitě ho budeme chtít posílit, už jsme se o tom Jirkou Vebrem bavili. Samozřejmě ale bude záležet na financích, které budeme mít k dispozici.

Budete v Praze i s rodinou, nebo ta zůstane doma na jihu Čech?

Rodina zůstává doma. Děti chodí v Budějovicích do školy a manželka tady má svoji práci. Do Prahy je to kousek, domů mohu přijet každý den, když bude potřeba. Anebo oni mohou jet za mnou. V tom nevidím žádný problém.

Na jak dlouho jste ve Slavii podepsal smlouvu?

Podepsal jsem roční smlouvu s opcí.