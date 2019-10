Jihočeši nakonec zvládli poslední zápas doma s Přerovem, přestože ještě deset minut před koncem prohrávali 1:2. Výborným závěrem však strhli vítězství na svou stranu a vyhráli 3:2. „Chtěli jsme ukázat, že předcházející porážka s Litoměřicemi byla výjimka. To byl náš letos nejhorší zápas. Reakce týmu ale byla dobrá,“ ocenil asistent trenéra Aleš Totter.

Udolat Přerov, to však byla pořádná dřina. „Přerov je kvalitní tým, který chtěl hrát hodně silově, my naopak rychle. Byl to boj. Kluci ale byli dobře namotivováni. Věděli jsme, že s Litoměřicemi jsme neměli pohyb a naší hře chybělo více aspektů. Zareagovali jsme na to však správně. Jak hráči, tak i realizační tým.“

Dvě porážky na domácím ledě za sebou by byly hodně nepříjemné. Toho si bylo celé mužstvo i trenéři dobře vědomi. „Nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Když se zápas s takhle kvalitním celkem otočí v posledních osmi minutách a vyhraje se o gól, tak je to výborné. Dvakrát doma prohrát by v naší pozici a při našich ambicích bylo špatné,“ je si vědom. „Byli jsme samozřejmě rádi. I po druhé třetině jsme však cítili, že prohráváme nezaslouženě a víra ve vítězství v našich hráčích byla, což bylo důležité. Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že bychom měli prohrát.“

Po dost zběsilém rozjezdu měla Chance liga v pondělí poprvé volno, což hráči i trenéři uvítali. „Hlavně mentálně jsme si trochu odpočinuli,“ připustí Totter. „Teď už soutěž chytí rytmus. V říjnu se hraje každé druhé pondělí a bude to mít nějaký řád. V jednom týdnu dostanou kluci v tréninku více naloženo a v tom dalším to zase budeme směřovat více do rychlosti. Začátek soutěže byl docela náročný, ale vždycky je lepší více hrát než trénovat. Máme širší kádr, takže jsme to nijak nepocítili. Teď už to ale bude úplně akorát. Za dva týdny zvládneme pět zápasů, takže se dost hraje, ale také se stihne něco natrénovat,“ chválí si.

Ve středu se Motor představí v Chomutově, který sice spadl z extraligy, ale kádr se tam prakticky rozsypal. Přesto se Severočeši drží v tabulce hodně nahoře. „Chomutov má výborný tým a jsem přesvědčený, že bude v první čtyřce. Mají tam výbornou mládež, kterou ještě plně nevyužívají v prvním týmu. Je tam spousta dobrých hráčů, kteří ještě do áčka nenaskočili. Klub má velký potenciál a během dvou let si může říct o extraligu. Nevím, jestli mají takové ambice třeba už letos, ale s nejlepší mládeží v republice mohou na nejvyšší soutěž pomýšlet,“ s respektem asistent hovoří o středečním soupeři.

Piráty vede od letošní sezony Jihočech Martin Štrba, který loni koučoval českobudějovickou juniorku. „Chomutov je silný hlavně doma, kde ještě neztratil ani bod. Věřím, že po našem zápase to už nebude platit,“ usměje se Totter. „Určitě to ale bude těžký zápas. Martin Štrba nebude chtít prohrát. Celý rok nás tady sledoval, my zase víme, jakým stylem hrál s juniorkou. Nějaké věci si ale ponechal i z rukopisu Vládi Růžičky, který Chomutov vedl před ním. To jsme viděli na videu. Mají krásný stadion a na nás asi přijde více diváků, než chodívá běžně. Čekáme parádní zápas,“ přeje si.

Českobudějovické hokejisty by lákal posun do samotného čela tabulky Chance ligy. „Máme týden, kdy se nám to může podařit. V obou kolech hrajeme šlágr kola. Chtěli bychom v Chomutově vyhrát, abychom si to doma s Porubou rozdali o první místo. Pro diváky by to bylo mimořádně atraktivní,“ připomíná sobotní duel s aktuálním lídrem soutěže.

Mužstvo je kompletní. Jedinou výjimkou je uzdravující se útočník Lukáš Endál. „Pokud by se hrálo play off, tak by asi nastoupil. V Chomutově však určitě hrát nebude. Nechceme riskovat, aby kvůli jednomu zápasu ztratil třeba dalších pět šest týdnů. Ale vypadá to s ním dobře a měl by být brzy k dispozici. Trošku přeházíme lajny, ale jinak bude sestava podobná jako s Přerovem,“ informuje Totter.

Trenéři nemohou počítat jenom s dalším útočníkem Janem Klozem, jenž odešel na měsíční hostování do extraligových Pardubic. „O naše hráče zájem je. Extraliga se rozehrála a některé týmy začínají mít problémy. Měsíc je ok, ale pak by se měl vrátit a už bych nechtěl, abychom někoho uvolňovali. Taková je i koncepce klubu. Popřípadě můžeme mužstvo ještě někým doplnit, ale jinak chceme mít širší kádr a nikoho pouštět nebudeme. Díky tomu se na hráče vytváří i větší tlak,“ uzavírá Totter předzápasovou pohlednici.