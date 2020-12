Spokojen asi být nemůžete, takže úvodní dotaz zní, jak hodnotíte po sportovní stránce odehranou první část sezony?

S našimi výsledky panuje nespokojenost. Věřili jsme a doufali, že v téměř polovině soutěže budeme mít vyšší bodový zisk. Týmu určitě nelze upřít snahu a touhu, ale zkrátka a dobře je strašně moc utkání, která jsme ztratili ve třetí třetině. I z tohoto úhlu pohledu jsme prostě zklamáni, protože k tomu, aby bodů bylo více, opravdu nebylo daleko. A přitom vlastně bylo…

Nelitujete zpětně toho, že jste vsadili na kádr, který si postup do extraligy uhrál, ale kvalitě nejvyšší soutěže očividně nestačí?

Že bychom toho litovali, to určitě ne. Toto rozhodnutí jsme udělali v nějakém čase a nebylo to nijak složité, protože třeba dvě třetiny kádru měly podepsanou smlouvu i na letošní sezonu. V průběhu sedmi let jsme se snažili najít celou řadu modelů, jak hráčům prodlužovat či neprodlužovat smlouvy, abychom je udrželi motivované. Nikdy neměly pravdu sílící hlasy zvenčí, že jako vedení nechceme postoupit a jsme spokojeni v podmínkách první ligy, ve kterých jsme byli. Naopak, hledali jsme optimální model, aby hráči byli maximálně motivovaní k postupu. Těžko mohu tvrdit, jestli se to podařilo, když minulá sezona nevyvrcholila tak, jak by měla. Celá řada hráčů našeho týmu ale podepsala před minulým ročníkem dvouleté smlouvy s jejich navýšením v případě postupu, což se stalo. To je jistě také jeden z důvodů, proč kádr zůstal takhle pohromadě. Ten ještě zásadnější důvod ale byl, že trenéři i my ve vedení klubu jsme věřili, že když se tento kádr doplní, tak bude v extralize konkurenceschopný a budeme hrát důstojnou roli. To se prozatím nepotvrdilo.

Mluvil jste pouze o letním doplnění kádru, ale jednu velkou posilu jste přivedli. Tou je slovenský gólman Marek Čiliak. Jeho výkony příliš přesvědčivé nejsou. Plní zatím vaše očekávání?

Počítali jsme s tím, že gólman jeho formátu nám tzv. „ukradne“ nějaké zápasy. To znamená utkání, ve kterém tým možná nepodá úplně nejlepší výkon, soupeř bude třeba opticky lepší, ale fantastický výkon gólmana nám zajistí tři body. To se prozatím nestalo, a proto říkám, čekáme od něj trochu víc. Ale sázíme na něj dál a věřím, že se dostane do takové formy, aby pro nás byl takovou posilou, jako jsme čekali.

V brance se jeví jako adekvátní náhrada mladík Jiří Patera, který má ale platný kontrakt v NHL. Jak dlouho s ním ještě můžete počítat?

Jeho pozice a termín jeho odchodu jsou od začátku nejisté. Máme s ním podepsanou smlouvu, kterou už jsme jednou prodlužovali. To, co se dneska děje nejen v České republice, ale na celém světě, je obrovská nejistota, trochu přeženu, každodenní změny. Už jsme slyšeli několik termínů, kdy by měla začínat NHL, resp. AHL. Dokud bude moci být Jirka v České republice, tak si myslím, že bude u nás. Jakmile NHL zavelí, aby vyrazil za moře, tak se okamžitě sbalí a my mu samozřejmě nebudeme bránit ani vteřinu. Vlezl do branky, odvedl vynikající práci a spíš předčil naše očekávání. Na druhou stranu nemá NHL smlouvu pro nic. V extralize si udělal skvělé jméno. Budeme mu držet palce, aby si našel své místo v NHL. A pokud by se tak nestalo, tak nebudeme úplně smutní, protože víme, že nám roste pro budoucnost klubu vynikající gólman.

Co po sportovní stránce očekáváte od zbytku sezony?

Očekávám, že konečně uděláme krůček, abychom začali vyrovnané zápasy vyhrávat a plnohodnotně bodovali. Pořád je naším cílem a přáním vyhrávat a uhrát play off.

V poslední době mužstvo posílili zkušení extraligoví harcovníci Roth, Adamský a Forman. V hypotetické rovině, pokud by letošní ročník byl sestupový, začali byste kádr posilovat už dřív?

To nevylučuji, ale ani to nemohu potvrdit. Současné posilování kádru probíhá způsobem, který ekonomicky náš klub příliš nezatěžuje. Roth je tady za velice příznivých podmínek, v případě Formana existuje velice dobrá dohoda se Spartou a naopak jsme do Mladé Boleslavi na měsíc zapůjčili Conora Allena, kde jsme si zase finančně ulevili. Není to úplně za nulu, ale náklady na současné posily jsou skutečně minimální. Navíc v pokladně nemáme kde brát. Kdybychom měli, tak posílíme více. I za podmínek nesestupové sezóny. Dlouhodobě deklarujeme, že nechceme prohrávat. Chceme vyhrávat a doufali jsme, že budeme vyhrávat s týmem, jak ho máme poskládaný. To se bohužel nestalo. Dva až tři zkušení hráči jsou možná to, co nám od začátku sezony chybí. Uvidíme.

Zatím jeden zápas odehrál zkušený útočník Martin Adamský a nevedl si vůbec špatně. Jak jste domluveni s Havířovem, odkud má střídavé starty, že ho budete moci využívat?

S Havířovem máme neoficiální dohodu o spolupráci. Martin Adamský k nám má vyřízené střídavé starty, stejně jako celá řada našich hráčů do Havířova. O tom, jaký bude pohyb hráčů mezi oběma kluby, je hlavně v rukou trenérů obou týmů.

Trenér Václav Prospal oznámil, že po sezoně bude v klubu definitivně končit. Počítali jste s tím, nebo vás to přece jen trochu zaskočilo?

Počítali jsme s tím. Pro klub není žádným překvapením, že končí. Na toto téma jsem s Vencou mluvil v létě, kdy mi řekl, že si neumí představit, co by se muselo přihodit a změnit, aby tady byl ještě další sezónu. Mluvil jsem s ním o tom znovu někdy na začátku prosince, kdy mi opět potvrdil, že po sezoně končí. Řekl jsem mu, že tomu dáme prostor do Vánoc, kdy se ho na to zeptám ještě jednou. Pokud by znovu řekl, že končí, tak by nám nezbylo nic jiného, než začít hledat nového trenéra. Než přišly Vánoce a zeptal jsem se znovu, tak Venca oznámil své rozhodnutí hráčům a přes média i veřejnosti.

Berete to jako definitivní rozhodnutí?

Ano. Beru to jako definitivní.

Stáli jste o jeho služby i na příští rok?

To bych vůbec nepovažoval za vyloučené, ale s ostatními majiteli jsem tuto otázku neřešil, neexistovala a ani neexistuje.

Máte už vytipovaného jeho nástupce?

Ano.

Naznačíte, o koho by se mohlo jednat?

Ne. Máme napsaný relativně dlouhý seznam trenérů, kteří připadají v úvahu. Některé z nich jsme už oslovili. A někteří se sami hlásí. Zatím ještě zdaleka nemáme jasno. Ale chtěl bych, abychom měli rozhodnuto nejpozději do konce ledna. I když ještě nevím, jestli na konci ledna prozradíme jméno nového trenéra. Může to být i někdo, kdo bude mít v současné době někde smlouvu. V tom případě by nebylo ani morální o tom mluvit. Ale každopádně bychom už s novým trenérem chtěli diskutovat o skladbě kádru pro příští sezonu.

Prakticky kompletnímu týmu končí po sezoně smlouvy. Máte tedy asi nejvyšší čas se s novým trenérem dohodnout.

Několik let tady budujeme systém, že hlavní slovo při skladbě kádru má hlavní trenér. Na tom nehodláme nic měnit. Letos je to opět složitější v tom, že trenér končí a nevíme, kdo bude jeho nástupce. Už teď musíme řešit kádr na příští sezonu. A jsme tedy na trhu řekněme průměrně aktivní. Ověřujeme možnosti.

Znamená to, že hráče pro příští sezonu momentálně vybírá vedení klubu, když ještě nemáte trenéra?

Zatím nikdo nic nevybírá, protože se nic nepodepisuje. Ale sledujeme, jaké jsou možnosti. Nějaké varianty se rýsují. O někom uvažujeme a bavíme se. Hledáme hráče, které chce mít v týmu každý klub, každý trenér. Naše úvahy směřují k tomu, co nám ukázala první polovina letošní sezony. Že nám chybí tzv. rozdíloví hráči. V době, kdy jsme postoupili, už byli všichni rozdíloví hráči rozebraní. Objevili se pouze dva. Marek Čiliak, kterého jsme získali, i když to zatím není úplně ono, a Roman Horák, ale ten dal přednost Spartě. Po termínu, kdy jsme postoupili, rozhodně na trhu rozdíloví hráči nepoletovali. Teď je jiná doba a celé řadě hráčů po sezoně končí smlouva. Bavíme se o tom s hráčskými agenty, hledáme ty rozdílové. Ti nám tady jednoznačně chybí. Máme pracovité a bojovné kluky, kteří nic nevypustí, ale chybí nám jeden dva góly, které bychom dali, když je utkání vyrovnané. Rozhodující gól pak dá spíše soupeř než my. Ale není konec sezóny, pořád mají naši hráči obrovskou možnost se předvést a roli rozdílového hráče si uhrát.

Nemůže to být trošku problém z hlediska motivace pro zbytek sezony, když vedle trenéra končí smlouvy i většině hráčů?

O to bych se vůbec nebál. Každý si přece hraje o svou budoucí smlouvu. Ať už u nás, nebo kdekoliv jinde. Hráč by měl vždycky chtít odvést co nejlepší výkon a chtít vyhrát. Věřím, že to hráče Venca naučil. Kdo jiný. Jsme sportovci a chceme vyhrát každý souboj, každé utkání. Nezažil jsem u nikoho větší touhu po vítězství než u Venci Prospala a ještě fotbalisty Karla Poborského. Právě to z nich v konečném důsledku udělalo světové hráče. Stejně šikovných či talentovaných, jako byli oni, byla celá řada dalších. Ale oni v sobě měli mnohem větší soutěživost a touhu vyhrávat, která je posunula dál než drtivou většinu jiných. Tohle je vlastnost, kterou Venca na náš tým jistě dnes a denně přenáší.

Jak se složitá doba, kdy diváci nemohou do hledišť stadionů, podepisuje na ekonomice vašeho klubu?

Jsme na tom ekonomicky velmi špatně. Vlastně poprvé v naší novodobé historii. Bohužel i nás situace dohnala k tomu, že jsme přestali optimisticky očekávat dobu, kdy fanoušci zase budou puštění na hokej. Máme odehranou už skoro půlku sezony bez diváků. Je to ekonomická ztráta v řádech desítek milionů, které už dneska neutečeme. I když snad bude částečně kompenzována z dotačního programu Covid sport II. Víme, že balík peněz ze vstupného, který jsme očekávali, že se na straně příjmů objeví, se prostě neobjeví v plné míře. Už i nám definitivně vypršel čas v čekání, že to bude lepší. Ekonomickou ztrátu vidíme a budeme muset začít vyjednávat s hráči o snížení platů. Ztráta tady je a dotkne se to nás všech. Našich odměn. Nás všech myslím hráčů, trenérů, masérů, sekretářek i manažerů. Prostě všech v klubu spojených s „A“ týmem.

Před startem sezony jste říkal, že si neumíte představit zápasy bez diváků. Jste v současné době rád, že se hraje alespoň bez fanoušků v hledišti, nebo vnímáte, jak vám každým odehraným zápasem bez lidí narůstají finanční ztráty?

Beru to tak, že kdyby se nehrálo, tak bychom s naprostou jistotou přicházeli i o peníze od všech reklamních partnerů. Tím, že bychom nehráli, bychom vůbec neplnili reklamní smlouvy. Čekali jsme, že na náš stadion bude chodit pravidelně šest tisíc čtyři sta diváků. Za normálních okolností si troufám tvrdit, že více než pět tisíc z nich by byli permanentkáři. Všichni majitelé permanentek dostali na portálu hokej.cz možnost zdarma sledovat streamy ze zápasů, což je skvělá služba, kterou pro nás připravila agentura BPA. Za to moc děkujeme. Jsme i mnohem častěji v celostátní televizi, než jsme byli dříve. Dosah reklamy je mnohem větší než v uplynulých prvoligových sezonách. I když bychom samozřejmě chtěli hrát před plným hledištěm. To, co nám chybí, je atmosféra zápasů. Dokonce i těch pár dlouhodobých partnerů, kteří se objevili ve vnitřních prostorech Budvar arény v utkání s Třincem, vytvořilo diametrální rozdíl proti tomu, jak hokej vypadá, když tam není vůbec nikdo.

Ozývají se vám majitelé permanentek, že budou chtít vracet peníze, když nemohou chodit na zápasy?

Ozývají se, ale zatím je to v řádech desítek. Nejsou to stovky. Ptají se, jakým způsobem to budeme řešit. Jestli budeme vracet peníze. Nevíme, kolik lidí bude chtít nakonec vrátit peníze. Pevně věřím tomu, že všichni permanentkáři chápou, v jaké složité jsme situaci, a že jsme ji nezpůsobili my. Pokud by nám nezůstalo plnění, alespoň jeho drtivá většina, které jsme od nich pro letošní sezonu utržili, tak to pro nás může znamenat doslova a do písmene konec. Že tady prostě příští rok nebudeme. Peníze z jejich plnění nemáme kde vydělat a ani kde moc ušetřit. Navíc už máme půl sezony za sebou.

Už jste strávil, že váš klub dostal stotisícovou pokutu za to, že jste na utkání s Třincem pustili do hlediště také majitele permanentních karet, které právem považujete za partnery klubu?

Upřímně řečeno, zaskočila mě jednak výše pokuty, a pak také rychlost, s jakou jsme ji dostali. Ale úplně nejvíc mě zarazilo, že jsme ji dostali zejména za údajné neplnění hygienicko–protiepidemických podmínek. Podali jsme odpor proti rozhodnutí disciplinární komise, vysvětlili pohnutky, které nás vedly k organizaci utkání tímto způsobem a zejména, a to považuji za klíčové, že jsme se opřeli o doporučení a vlastně i výklad podmínek ministerstva zdravotnictví místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, který je pro nás mimochodem smysluplný a pochopitelný.