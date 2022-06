Jste odchovancem Kladna. Jak dlouho jste v mateřském klubu vydržel? Do patnácti let. Potom jsme se s mým o pět let starším bráchou sebrali a šli jsme do Třince.

Jaké to bylo sebrat se s čerstvou občankou v kapse a vypravit se na druhý konec republiky?

Bylo to zajímavé. Ale měl jsem to jednodušší v tom, že jsem měl vedle sebe bráchu, který se o mě postaral. Tím pádem to nebylo zase až tak hrozné.

Do Třince jste odcházel do dorostu?

Ano. Hrál jsem za starší dorost, ale pár zápasů jsem odehrál i za áčko.

Do prvního týmu Ocelářů jste se ale nikdy nastálo neprosadil. V čem byl problém?

V Třinci jsem strávil tři roky, na které jsem podepisoval smlouvu. Ale je pravda, že do áčka jsem se pořádně neprosadil. Proto jsem se rozhodl, že z Třince odejdu a šel jsem do Litvínova. Tam jsme ale hráli tři sezony o záchranu a pořád jsme se hlavně strachovali, abychom nespadli.

Potom začalo klubů ve výčtu vaší kariéry přibývat.

Začalo to trochu lítat (úsměv). V Litvínově už jsem pokračovat nechtěl, tak jsem šel sezonu dokončit do Vítkovic. To bylo zhruba v prosinci na druhou půlku extraligy. Na další rok o mě projevily zájem Karlovy Vary. Tam jsem odehrál letní přípravu, přišel jsem v ní sice o zuby (úsměv) a všechno vypadalo dobře. Potom mě ale klub odeslala na hostování do první ligy do Třebíče, kde jsem byl měsíc a půl. To ale bylo super. Dařilo se mně i celému týmu, tak jsem se vrátil zase zpátky do Varů. Tam mi však na konci prosince oznámili, že mě vyměnili do Brna za Mikysku.

Uplynulou sezonu jste tedy dohrál v Brně?

Nejdříve jsem byl ještě v lednu skoro celý měsíc znovu v Třebíči, ale pak měla Kometa dost zraněných hráčů a stáhla si mě zpátky. Zbytek sezony jsem dohrál v Brně.

Jaké to je neustále putovat po republice a stěhovat se?

Není to zrovna příjemné. Na druhou stranu člověk alespoň posbírá nějaké zkušenosti. Máte však na sobě nálepku cestovatele. Ale už bych se chtěl také usadit a zůstat delší čas na jednom místě. Určitě je to lepší.

Máte přítelkyni, která s vámi tohle neustálé cestování musí absolvovat?

Přítelkyni mám. Studuje vysokou školu v Praze. Když má čas, tak jsme spolu. Ale je zvyklá, že jakmile mě převelí s hokejem někam pryč, tak během tří hodin vyklidíme náš byt a jdeme zase jinam. V tomhle mi hrozně moc pomáhá, i když to se mnou z tohoto pohledu nemá jednoduché.

Který klub vlastní vaše hráčská práva?

Litvínov, kam jsem přestoupil z Třince.

Ten o vaše služby zájem neprojevil?

Ani nevím, jestli Litvínov projevil zájem. Ale nejspíš ne. Když jsem tam hrával, tak mě tam fanoušci neměli zrovna moc rádi. Naopak třeba ve Varech ano. Když jsem se tam vrátil z Třebíče, tak mě po prvním zápase vyvolávala celá hala. To jsem nikde jinde nezažil.

Varianta, že byste zůstal v Brně, ve hře nebyla?

V Brně mi skončilo hostování. Přišel tam nový trenér a dějí se tam velké změny. Tam by asi šance hrát nebyla. Když se objevila možnost jít do Budějovic na zkoušku, tak jsem neváhal ani vteřinu a jsem za to rád.

Zkouška je ale vždycky ošemetná. Když neuspějete, tak budete najednou na konci srpna bez angažmá.

Nebyla jiná možnost. Jsem rád i za tuto šanci. Zkouška je samozřejmě vždycky ošemetná. Nic to ale nemění na tom, že chci ukázat své kvality a přesvědčit trenéry i vedení klubu, abych si vybojoval smlouvu na celou sezonu.

Ve statistikách nemáte velké bodové příděly. Je vaší předností spíše defenzivní pojetí hry?

Řekl bych, že je to tak napůl. Ale je fakt, že poslední roky se snažím soustředit hlavně na obranu a nedostávat góly. A k tomu mít dobrou rozehrávku.

Své působení v Motoru jste začal kondičním soustředěním na Lipně. Bylo to hodně náročné?

Náročné to bylo, ale bylo to super. Nadřeli jsme se, o tom je zbytečné se bavit. Byla to však ideální příležitost poznat nový tým. Parta je zde výborná a kluci mě přijali úplně bez problémů. Makačka to byla, ale to k tomu patří a bez toho se hokej dělat nedá. Jediný den pršelo, jinak nám vyšlo i počasí.