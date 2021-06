Minulou sezonu jste ukončil předčasně a v únoru jste podstoupil operaci ramena. Už jste po zdravotní stránce stoprocentně v pořádku?

Některá drobná omezení ještě mám, ale jinak jsem víceméně zdráv. Rameno ale ještě nějakou dobu potřebovat bude, než se dá úplně do normálu. Každý den se na tom snažím pracovat, aby se to vrátilo tam, kam má. Je to běh na delší trať, ale v rámci možností už je to v pohodě.

Byla operace nutná? Je dobře, že jste ji absolvoval?

Problémy s ramenem jsem měl již delší dobu, takže operace byla nejlepší možné řešení.

Když se ještě s odstupem času ohlédnete, jak hodnotíte nepovedenou první sezonu Motoru v extralize?

Sezona to byla velice zvláštní. Hodně nám uškodily dvě karantény, které nás postihly krátce před jejím startem. Z měsíce, ve kterém jsme měli co nejvíc natrénovat na ledě, jsme byli tři týdny v karanténě. Když jsme do toho pak naskočili, tak se hrály tři zápasy v týdnu a prakticky nebyl prostor na trénink. Do toho všechny věci kolem covidu a nepřítomnost diváků na stadionech. Kvalita také asi bohužel nebyla na naší straně, i když jsme odehráli dobré zápasy. Jenže jsme si to většinou sami zkazili individuálními chybami. V extralize jsou kvalitnější a vyspělejší hráči, kteří to dokáží potrestat. Prohráli jsme utkání, která jsme častokrát nezačali vůbec špatně. Potom už to bylo těžké zlomit.

Na extraligu se v Budějovicích čekalo dlouhých sedm let a pak z toho byla tak špatná sezona. Výsledky mizerné, navíc nesměli diváci do hlediště. Zamrzelo to o to víc, jaká byla očekávání?

Vím, jaké úsilí stálo, aby se extraliga vrátila zpátky. A očekávání byla opravdu velká. Pak z toho byla sezona, ve které jsme hráli bez diváků, a zisk pouhých třiatřiceti bodů hovoří za vše. To se nedá nijak okecat. Třiatřicet bodů je třiatřicet bodů. Bohužel to nebylo dobré.

Po sezoně jste Motor po pěti letech opustil a přestoupil do Mladé Boleslavi. Měl jste to nastavené dopředu, že už chcete změnu?Na rovinu musím říct, že už jsem o tom nějakou dobu přemýšlel. Po takové době v jednom klubu se začínají věci opakovat a je to malinko stereotypní. V průběhu sezony jsem cítil čím dál víc, že by mi změna mohla pomoci. Získat novou chuť a jiný pohled na určité věci. Věřil jsem, že by mě přestup mohl posunout dál po lidské i hokejové stránce.

Hodně se mluvilo o tom, že Budějovice o vás stály, ale přišly se svou nabídkou pozdě. Jak vlastně probíhal váš odchod do Mladé Boleslavi?

Záleží na úhlu pohledu, co je pro koho pozdě. Skutečně proběhla schůzka s mým agentem panem Hamalem, o které se mluvilo. Potom se delší dobu nic nedělo, přestože generální manažer Motoru pan Bednařík věděl, že mám nabídky z jiných klubů. S mým agentem jsme si dali termín, do kterého bychom to chtěli definitivně rozhodnout. Nabídka z Budějovic poté dorazila, vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a rozhodl jsem se pro odchod.

Změnil by se váš pohled na věc, kdybyste věděl, jak výrazně se Motor pro další sezonu posílí?

Mluvil jsem s Milanem Gulašem a věděl jsem od něj, jak to má. Že se vrací do Budějovic. I od vedení klubu jsem byl informován, že jsou minimálně čtyři nadstandardní hráči domluveni a další se na trhu shání. Velkou roli to při mém rozhodování ale nehrálo.

Kromě Mladé Boleslavi o vás měla zájem i pražská Sparta nebo kluby ze Švýcarska. Proč jste se rozhodl právě pro středočeský tým?

Jsem si vědom, že v řadě věcí mám pořád ještě rezervy. Přece jen jsem do čtyřiadvaceti let hrál první ligu a tam jsou návyky trošku jiné než v extralize. Hodně mi v tomhle ukázaly dva zápasy za národní tým, které jsem odehrál. Věřím, že právě v Boleslavi se mi může podařit tyhle rezervy odstranit, a pak se mohu posunout zase dál. Mám v extralize odehráno jen třicet sedm zápasů. Na vyšším levelu potřebuji přidat především ve hře dozadu. Na tom se budu snažit zapracovat.

Jak velkou roli sehrál ve vašem odchodu do Mladé Boleslavi Jihočech v roli sportovního manažera Bruslařského klubu Václav Nedorost, se kterým jste ještě před třemi roky hrál v jednom týmu a velmi dobře se znáte?S Vencou se samozřejmě známe a vím, jaký má pohled na hokej. A stejný má i celý klub v Boleslavi. Řekl mi, co ode mě čekají a proč mě tam berou. V čem mi chtějí pomoci a v čem mohu pomoci zase já jim. Líbil se mi i styl, jakým hrají. Je to nahoru dolů, což by mi mohlo vyhovovat. Věřím, že tam mohu odstranit věci, na kterých ještě potřebuji zapracovat.

Je pro vás jakýmsi bonusem Liga mistrů, kterou si Boleslav zahraje?

To určitě. Navíc Boleslav má hodně atraktivní soupeře ve skupině. Frölunda, IFK Helsinky a Curych, to je evropská špička. I z tohoto hlediska je to pro mě posun dál.

Připravujete se doma v Budějovicích. Máte individuální tréninkový plán?

Boleslav má společnou letní přípravu, ale já mám individuální tréninky, protože jsem po operaci ramena. Dva roky už spolupracuji s kondičním trenérem Dominikem Kodrasem a klub mi umožnil, abych se s ním připravoval i nadále a dal si rameno do pořádku.

K tomu navíc chodíte na led do Pouzar centra s partou bývalých i současných budějovických hráčů na čele s Milanem Gulašem.

Už jsem s nimi chodil loni. Letos jsem měl kvůli zranění delší pauzu od ledu, tak chodím zase. Je tady spousta výborných hráčů a úroveň je opravdu velmi dobrá. Je to super příprava.

Na jak dlouho jste v Mladé Boleslavi podepsal smlouvu?

Na rok s následnou roční opcí.