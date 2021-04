Byl jste nejlepším gólmanem základní části Chance ligy. Prožíváte z vašeho pohledu povedenou sezonu?

To je úroveň, když jsem nejlepší, co? (smích) Dařilo se mi ale spíš až ke konci základní části. Začátek byl kvůli covidu a karanténám takový divoký. Ale to měli asi všichni. Jak se blížil konec dlouhodobé části, tak si mužstvo sedalo a výkony gradovaly. Jak týmové, tak i moje osobní.

Před sezonou ale Vsetín spíše oslaboval než posiloval.

Tak to měla většina týmů v první lize. Nikdo nevěděl, jak to bude s penězi. Ve Vsetíně se to hodně odvíjí od diváků, kteří bohužel na hokej chodit nemohou. Nebylo jednoduché dát to dohromady. Ale nakonec se to zaplaťpánbůh poskládalo a povedlo se postavit konkurenceschopný tým.

V základní části jste obsadili pátou příčku a museli jste do předkola play off. Nečekali jste přece jen lepší umístění?

Chtěli jsme být do první čtyřky. To byl náš cíl. Ale hlavně ze začátku sezony jsme poztráceli hodně bodů s tabulkově slabšími soupeři. Nakonec nám na čtvrté Vrchlabí chyběly pouhé tři bodíky. Ztráty ze začátku sezony jsme úplně vymazat nedokázali.

Na začátku sezony byl k vám do Vsetína odeslán na hostování Jan Strmeň z Motoru. Jaký to byl parťák?

Úplně bezvadný. Honza je naprosto v klidu. Ale byl u nás jen asi dva týdny, protože do karantény jsme museli my i Motor. Bylo to ale super oživení. Probrali jsme spolu spoustu věcí, která se týkala jižních Čech.

V předkole play off jste přešli přes Ústí nad Labem ve čtyřech zápasech. Nečekali jste trochu jednodušší sérii?

S Ústím je každý zápas těžký. Bylo to i v základní části. Je to zkušený tým a nebylo to vůbec jednoduché. Jsme rádi, že jsme nakonec do čtvrtfinále prošli.

Čtvrtfinále s Vrchlabím přineslo ještě větší bitvu, kterou jste vyhráli 4:2 na zápasy.

To byla pořádná řežba. Vyrovnaná a měla grády. Vrchlabí bylo v euforii, protože se mu celou sezonu dařilo. Má v týmu hodně zkušených hráčů a k tomu pár kluků z Pardubic. Hrál se rychlý a fakt dobrý hokej. Chtěli jsme za každou cenu postoupit, což se nám nakonec také podařilo. Jednoduché to však rozhodně nebylo.

Postupové šesté čtvrté čtvrtfinále jste rozhodli až v jednadevadesáté minutě druhého prodloužení. Hrál už jste někdy takhle dlouhé utkání?

Takhle dlouhé ještě ne. V předkole s Ústím jsme hráli osmdesát minut, ale pak následovaly nájezdy. Teď s Vrchlabím to bylo opravdu dlouhé. Bušili jsme na vrata a říkal jsem si, že je otázka času, kdy nám to tam spadne. Byli jsme rádi, že jsme po devadesáti minutách konečně dali vítězný gól.

Bylo těžké udržet v brance tak dlouho koncentraci?

Těžké to bylo hlavně proto, že se přede mnou nic nedělo. Bylo složité zůstat pořád soustředěný. Ale také jsem byl odhodlaný puk třeba sežrat, jen aby se nedostal do branky. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že bychom ještě měli jet do Vrchlabí.

V týmu soupeře nastupovali vaši bývalí spoluhráči z Motoru Tomáš Nouza s Martinem Heřmanem. Proběhlo mezi vámi nějaké hecování?

Před zápasem jsme si napsali. Hlavně s Nouzíkem jsme v kontaktu, v létě jsme spolu v Písku trénovali. Na ledě jde ale kamarádství stranou. Že Čajda (Martin Heřman – pozn. red.) štěká po nás i po rozhodčích, na to už jsme zvyklí. To je jeho styl.

Po zápase už emoce vyprchaly?

To už bylo v pohodě. Vzali to v klidu. Hlavně Vrchlabí odehrálo sezonu nad plán. Splnilo, co mělo. Tohle od něj asi nikdo nečekal.

Jste v semifinále, čímž jste splnili další postupný krok. Letos postupuje do extraligy přímo vítěz první ligy. Nehovoří se ve Vsetíně o případném návratu mezi elitu?

O extralize se ve Vsetíně mluví od doby, kdy jsem sem přišel. Chceme letos hrát do konce dubna. To znamená jít do finále. A když už tam budeme, tak určitě nebudeme chtít prohrát.

Sledoval jste, jak se daří vašim bývalým spoluhráčů v Motoru? Čekal jste, že to budou v extralize až tak těžké?

Sledoval jsem to. Extraliga mě zajímá. Bývalých spoluhráčů už ale v Motoru moc nemám. V kontaktu jsem byl jenom s Čendou Pýchou a Radkem Prokešem. Nečekal jsem, že budou mít až tak špatné výsledky. Pořád prohrávali o gól a říkal jsem si, že se to musí jednou zlomit. Ale nezlomilo a pak už se porážky nabalovaly. Nováčkovská daň byla hodně krutá.

Už víte, jestli budete ve Vsetíně pokračovat i v příští sezoně?

Zatím nevím. Ve Vsetíně mi po této sezoně každopádně končí smlouva. Nechávám to na svém agentovi, jaké varianty budou připadat v úvahu. Potom si je probereme. Teď se ale soustředím na semifinále.