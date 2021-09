Z prvních třech zápasů jste vytěžili šest bodů. Berete tento vstup do extraligy?

Mohlo to být lepší. S naším výkonem v Třinci jsme nemohli být spokojeni, tam jsme nepředvedli vůbec nic. Byl to silný soupeř, ale náš herní projev nebyl dobrý. Doma s Kladnem to byly povinné body a podobně to beru i se Zlínem.

V obou vítězných duelech jste prohrávali, padaly góly a diváci se bavili. Ale takové zápasy se pokaždé také nemusí podařit otočit.

V obou utkáních to bylo jako na houpačce. Dostáváme hodně gólů a soupeře pouštíme po našich chybách do přečíslení. Jsou tam z naší strany zbytečné ztráty kotoučů a pak z toho vznikají šance, ze kterých můžeme inkasovat. Na obranu se musíme více zaměřit.

Trenér Modrý si chválí, že v útoku jste hodně kreativní a góly umíte dávat, ale kvalitní defenziva by měla být základ hry. Souhlasíte?

Samozřejmě. Především potom v play off hraje obrana největší roli. Musíme na tom pracovat každý den a uvidíme, jak se budeme zlepšovat. Je před námi hodně práce.

Oproti loňské sezoně už mohou diváci do hledišť hokejových stadionů. Je to pro vás hodně příjemná změna?Hlavně náš domácí zápas s Kladnem, na který přišlo šest tisíc diváků, to byla parádní atmosféra. V Třinci ani ve Zlíně to nebylo takové, lidí bylo vždycky jen něco přes dva tisíce. Ale u nás to bylo opravdu skvělé. Padaly branky a lidi si utkání užívali. Možná se to nezdálo, ale pro nás to bylo hodně těžké utkání. Nevstoupili jsme do něj dobře, ale zápas jsme dokázali strhnout na svou stranu. Máme šest bodů, jsme za ně rádi, ale už se soustředíme zase na další střetnutí s Olomoucí.

S Kladnem bylo skoro vyprodáno, ale také bylo venku teplo a nad ledem se vytvářela poměrně hustá mlha. Ztěžovala vám kontrolu kotouče?

Mlha byla nepříjemná, ale hlavně bylo hrozné vedro. Před začátkem utkání bylo v hale osmnáct stupňů, ale na konci čtyřiadvacet. Strašně jsme se potili a bylo to až nepříjemné. Budeme rádi, že se trochu ochladí.

Nastupujete ve dvojici s Milanem Gulašem a hokej vás očividně baví.

Trenéři nás dali s Milanem k sobě a staví na nás. Dostáváme na ledě hodně prostoru a hokej nás opravdu baví. Snažíme se dělat body, což se od nás také očekává. Důležitý je ale především týmový výsledek. Ten je hlavní.

Ve Zlíně neměli domácí ani jednoho vyloučeného, čímž eliminovali vaší velkou zbraň, kterou jsou přesilovky. Zažil jste někdy něco podobného?Možná někdy kdysi. Musíme zlepšit pohyb, abychom si o fauly řekli. Když budeme jenom stát a soupeři nás budou dohrávat, tak na nás není co pískat. Nějaký faul tam možná byl, ale rozhodčí to viděli jinak. I my jsme měli jenom dva vyloučené. Ale je fakt, že o přesilovky se hodně opíráme.

Čeká vás duel s Olomoucí, kterou posílila hvězda z NHL David Krejčí. Vnímáte ho jako na naši extraligu mimořádného hráče?

Pro lidi je David obrovský tahák, ale já ho beru především jako soupeře. Stačí se podívat na jeho kariéru a je jasné, že je to fantastický hráč. Patřil k lídrům Bostonu a dokázal vyhrát Stanley Cup. Je to bezpochyby skvělý hokejista. Ale jeden hráč sám nic nezmůže. Olomouc hraje týmově a právě on jí může pomoci do vyšších pater. Spoluhráči se od něj mohou hodně naučit.

Ale Olomouci i s Krejčím určitě chcete doma porazit.

Jasně. Pevně věřím, že to zvládneme a vyhrajeme.