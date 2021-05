Proč jste se rozhodl k odchodu ze Sparty právě do Českých Budějovic?

Od Budějovic jsem dostal nabídku už v průběhu sezony a ze začátku jsem to nijak moc neřešil, i když mě oslovila. Potom mi volal Milan Gulaš, který se chtěl do Motoru vrátit, a zeptal se mě, jestli bych také neměl zájem působit v Budějovicích. Měl velký podíl na tom, že jsem kývl. Lákalo mě zahrát si s ním. Tvoří se tady výborný tým. A samozřejmě hrál roli také fakt, že jsme se domluvili na spolupráci nejen na jeden rok, ale podepsali jsme víceletou smlouvu. To byl rovněž jeden z rozhodujících faktorů.

Dostal jste také nabídku pokračovat ve Spartě?

Se Spartou jsme jednali delší dobu a moje jediná podmínka byla dvouletá smlouva. Jenom na rok jsem podepisovat nechtěl. Na všem bychom se asi domluvili, ale šlo o délku kontraktu. Mrzelo mě, že jsme se nedohodli, ale to se ve sportu stává. Teď je přede mnou nová výzva a moc se na ni těším.

Hrála velkou roli ve vašem příchodu i postava provozního ředitele Motoru Petra Sailera, se kterým jste před dvanácti lety vyhráli mistrovský titul v Karlových Varech?

Se Sailim jsme si volali, hrálo to také velkou roli, ale tu úplně největší sehrál Milan Gulaš.

Vzpomenete si někdy i na sezonu předcházející, kdy jste s Energií vyřadili v semifinále play off českobudějovický tým jako vítěze základní části extraligy?

Pamatuji si to velmi dobře. Od nás tenkrát nikdo nic nečekal. Vary nikdy předtím nepostoupily do play off, ale podařilo se tam poskládat silný tým a vyřazovací boje jsme si užívali. Šli jsme do nich vyloženě jako outsideři a každý zápas jsme si užívali. Postoupili jsme přes Litvínov a v semifinále s Budějovicemi každý vyhrával své domácí zápasy. Až sedmé utkání jsme tady vyhráli šťastným gólem 2:1. Byla to velká euforie. Ve finále jsme pak prohráli v sedmi zápasech se Slavií. O rok později už jsme ale titul uhráli a byl u toho tenkrát i Saili.

Je tento váš jediný titul největším zážitkem kariéry?

Samozřejmě. Titul je nejvíc. Radost celého týmu, když jsme na sebe naskákali, to se nedá zapomenout. Hodně si ale cením i postupu do finále Ligy mistrů se Spartou, které jsme prohráli až v prodloužení. Toho si také moc vážím. Titul ale u mě vede.

Byl jste zvyklý hrát hodně nahoře. Vnímáte, že jdete do posledního celku extraligy?

Já bych to opravil. Ve Varech jsme hráli většinou dole a povedly se nám jenom ty dvě sezony. Ale tím, že se tady buduje výborné mužstvo, tak věřím, že budeme hrát nahoře. Bude to samozřejmě chtít trpělivost a každý do toho bude muset dát sto procent. Uvidíme, jaká sezona bude. Věřím, že o hodně lepší než loni. Kluci nehráli špatně, ale zápasy ztráceli po chybách. Chyběly jim zkušenosti. Jejich výkony však byly sympatické.

Máte početnou rodinu. Co vám řekla na fakt, že se budete stěhovat na jih Čech?

Budějovice byly schváleny (úsměv). Bydlíme ve Velkých Popovicích, což je od Prahy směrem právě sem. Mám to hodinku a deset minut jízdy, což není zase tak hrozné. Sháním si tady bydlení. Manželka je nemocná, takže rodina se stěhovat nebude. Budu dojíždět a uvidíme, jak to bude dál. Ale strašně se na nové angažmá těším. Budějovice jsou krásné město, je tady pěkný zimák. Doufám, že to klapne a všichni budeme spokojeni.

Letní přípravu absolvujete individuálně?

Musím se ještě s trenéry domluvit. Individuální přípravu jsem nikdy nemíval. Jsem rád v kolektivu, když je na tréninku legrace a špičkujeme se. Kromě jedné sezony jsem se vždycky připravoval s týmem. Ale musím se domluvit s trenéry, protože budu dojíždět. Opravdu však nemám problém tady trénovat. Pořádně se připravíme, abychom udělali dobrou sezonu.