Výkonem nezklamali, ale favorita nakonec o body neobrali. Hokejisté Madeta Motoru prohráli v Liberci po statečném boji 2:4. Další zápas odehrají v pátek doma s Olomoucí (17).

Václav Prospal | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši pod Ještědem doplatili na nepovedenou první třetinu, kterou prohráli 0:2. „V první třetině to byla hra kočky s myší,“ připustí i trenér Václav Prospal. „Nastoupili jsme zbytečně s obrovským respektem. Přitom nevím proč. V pátek jsme doma se stejným soupeřem hráli osmadvacet minut velmi dobře a zcela vyrovnaně. Teď to ale na začátku zápasu vypadalo, že to bude debakl a ostuda,“ vrací se k duelu.