České Budějovice – Hokejový HC Mountfield poprvé představil nového trenéra, kterým je šestačtyřicetiletý Němec českého původu Peter Draisaitl.

Trenér HC Mountfield Peter Draisaitl | Foto: Deník/ Václav Pancer

Přestože v bývalém Československu žil rodák z Karviné pouze do třinácti let, prezentoval se velice solidní češtinou, což je pro komunikaci s hráči velice důležité. K týmu se připojí až za dva týdny. „Potřebuji si vyřídit své nejnutnější privátní záležitosti. Po dvou týdnech už se k mužstvu připojím nastálo," zdůrazní.



Smlouvu v klubu podepsal na rok s opcí na další rok. „Žádný konkrétní výkonnostní cíl pro nadcházející sezonu ale trenér nedostal," zdůrazní generální manažer klubu Zdeněk Blažek. „Určitě se chceme dostat do play off, ale jinak jsou naší cíle spíše v dlouhodobějším horizontu," zdůrazní.



Draisaitl po sezoně končil v Norimberku a jak sám říká, mohl si vybírat z více nabídek. Všechny byly z Německa. „Tak kvalitní jako z Českých Budějovic ale nebyla žádná," ujistí. „A to nemá nic společného s financemi. Jsem rád, že mohu pracovat v takovém klubu. Možnost trénovat v české extralize je pro mě velkou výzvou," tvrdí kouč, jehož spolupracovníky v trenérském triumvirátu budou Radek Bělohlav a Roman Turek na postu trenéra gólmanů.



Mountfield chce do budoucna sázet hodně na mladé hráče. „S tím nemám sebemenší problém," ujistí Draisaitl. „Rád pracuji s mladými hokejisty. Abych byl upřímný, tolik pohromadě jako tady jsem jich ještě asi neviděl," usměje se.



O české nejvyšší soutěži má prý Draisaitl solidní přehled. „Poslední dva roky ji sleduji trochu více. Navíc budu mít dost času se rozkoukat. Dostal jsem kazety se všemi loňskými zápasy našeho týmu, takže mám co dělat."



Na jihu Čech bude německý kouč pobývat sám bez své rodiny. „Děti už jsou velké, takže si poradí beze mně. Syn navíc zřejmě zamíří hrát hokej do Kanady," připomíná svou ratolest, která se potatila a úspěšně reprezentovala Německo na nedávném mistrovství světa osmnáctiletých na Moravě.