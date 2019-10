Jeho tým čeká v nejbližších dnech náročný program. V sobotu se představí v Prostějově (17), v pondělí cestuje do Třebíče (17.30) a ve středu bude hostit Kadaň (17.30).

Se Sokolovem jste potvrdili roli favorita, ale vítězství se nerodilo vůbec lehce. Souhlasíte?

Přesně tak. Nebyl to jednoduchý zápas. Sokolov hrál velmi dobře. Na vítězství jsme se dost nadřeli, ale o to jsme radši, že tři body máme.

Bylo ale přece jen znát, že je to papírově slabší soupeř ze spodku tabulky?

Na to jsme se snažili vůbec nekoukat. Jdeme zápas od zápasu a na tohle vůbec nehledíme. Jak už jsem říkal, Sokolov hrál dobře a jsme rádi, že jsme to zvládli.

Utkání se lámalo ve druhé třetině, ve které byli hosté možná i o něco lepší, ale vy jste ji paradoxně vyhráli 2:0?

Ve druhé třetině jsme odskočili na dvoubrankový rozdíl, což bylo skutečně klíčové. Pojišťovací gól na 4:1 jsme pak sice dali až v závěru zápasu, ale ve třetí třetině jsme si výhru pohlídali.

V týmu jste brán jako střelec. Potěší takový dvougólový zápas?

Každý gól potěší. Hlavně jsem ale rád, že jsem pomohl týmu. Svými brankami jsem přiložil ruku k dílu a pomohl ke třem bodům. To je pro mě nejdůležitější.

Vaše aktuální individuální bilance je devět zápasů, šest gólů a pět asistencí. Berete tato čísla?

Ke statistikám se nechci nějak upínat a ani je moc nesleduji. Mým cílem je, abychom vyhrávali, hráli dobře a šlapalo nám to. Tým funguje, což je pro mě důležité. Na nic jiného se neohlížím. Každý gól, který dám, tak pomůže mužstvu. Jsme jedna parta a hrajeme všichni za sebe. Není to o mých gólech. Je to o celém týmu, který šlape.

Vyhráli jste čtyřikrát za sebou a také herně se vám daří. Je v kabině cítit pohoda?

Když se daří a vyhrává se, tak je vždycky pohoda. Ale člověk se k tomu nesmí moc upínat, protože kdyby byla pohoda až moc velká, tak by zápasy nestály za nic. To připustit nechceme, takže k tomu pořád přistupujeme, že se jede dál. Ale určitě bychom chtěli mít vítěznou sérii co nejdelší. Je to všechno o týmové práci. Sérii až tak neřešíme, ale chceme vyhrát každé utkání.

Ale že jste se vyhoupli do čela tabulky vás určitě těší.

Rozhodně, to si nebudeme nic nalhávat. Za to jsme rádi. A věřím, že to udržíme co nejdéle.

V sobotu vyrážíte do Prostějova a pak hned v pondělí do Třebíče. Je to ve spojení s cestováním hodně náročný dvojzápas?

Není to jednoduché. Tvrdě trénujeme a na zápasy jsme dobře připraveni. Cestování je ale náročné. Musíme se s tím poprat, abychom to zvládli co nejlépe a nevylezli z autobusu moc rozlámaní. Na obě utkání se těšíme, i když bude asi každé jiné. Prostějov i Třebíč hrají jinak.

V čem je největší rozdíl mezi oběma celky?

Prostějov má zkušené hokejisty a hraje hodně ofenzivní hokej. Hodně gólů vždycky dával z přesilovek. Třebíč má mladý tým, který bude asi chtít víc bránit. Dobře se připravíme, abychom z obou zápasů odvezli co nejvíce bodů.

S jakým bodovým ziskem byste byl z tohoto dvojzápasu spokojen?

Nebudu předbíhat, ale určitě se šesti.