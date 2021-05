První hokejové krůčky jste dělal doma v Budějovicích?

Jsem rodilý Budějovičák a prošel jsem tady všemi mládežnickými kategoriemi až do juniorky.

Do prvního týmu jste poprvé nakoukl v postupové sezoně 1991 – 92?

Přesně tak. Byla to postupová sezona a kvalifikace s Nitrou pro mě jako mladého kluka byla velkým zážitkem. Oba stadiony byly na všechna utkání vyprodaná, vyhráli jsme 3:1 na zápasy a slavil se návrat mezi elitu.

Nejvyšší soutěž jste si ale v mateřském klubu nezahrál. Proč?

V následující sezoně jsem šel na vojnu do Tábora, kde bylo v té době béčko Dukly Jihlava. Poté jsem se vrátil domů, udělal jsem přípravu tady v Budějovicích, ale odešel jsem hrát extraligu do Jindřichova Hradce.

U Vajgaru se hrála nejvyšší soutěž jedinou sezonu, ale místní na to vzpomínají dodnes.

Město hokejem doslova žilo a na zápasech bývala parádní atmosféra. Ale asi jsme neměli takovou kvalitu, abychom mohli extraligu zachránit. Byla v ní velká konkurence a nepovedlo se nám soutěž udržet.

Zahrál jste si ale v týmu se spoustou velkých jmen nejen jihočeského hokeje.

Jasně. Byli tam Ruda Suchánek, Vláďa Caldr, Standa Bednařík s Petrem Sailerem, kteří teď vedou Motor, chytal Vláďa Hudáček. Vzpomínky jsou to krásné.

Na nejvyšší scéně už jste se pak neobjevil. Co se přihodilo?V Jindřichově Hradci jsem si při tréninku přivodil úraz, když jsem si zlomil kotník, zpřetrhal vazy a měl jsem utrženou šlachu. To mě zbrzdilo a potom už jsem spíše jen paběrkoval po prvních ligách. Rok jsem odehrál v Rakousku, ale s větší kariérou byl konec.

Jak jste se dostal k trénování?

Přivedl jsem na zimák svého syna a tehdejší manažer mládeže Jarda Liška mě oslovil, že bych nemusel jenom stát za mantinelem, ale mohl bych pomoci na ledě. Postupem času mě to chytlo a zjistil jsem, že je to parketa, kterou bych chtěl dělat. Tím začala moje role trenéra.

Rozvíjet jste ji začal v hokejovém centru Jaroslava Pouzara, které v té době vznikalo?

Ano. Dělal jsem tam šéftrenéra mládeže v době, kdy se to tam celé budovalo. Z nuly jsme udělali sedmdesát kmenových hráčů. Práce to byla zajímavá.

Od Pouzara jste se vrátil do Motoru?

Dostal jsem nabídku od Motoru, abych dělal vedoucího sportovních tříd. Později jsem se přesunul do mládežnické akademie. Postupem času člověk zjišťuje, co mu vyhovuje nejvíc. Pro mě to byla práce se staršími hráči v dorostu a juniorce, kteří už vědí, co chtějí. Touto cestou jsem se dostal až k nabídce do A týmu.

Že taková nabídka potěší, o tom je asi zbytečné se bavit, ale překvapila vás?

Bylo to pro mě příjemné překvapení. Nicméně za tímto cílem jsem si šel. Trenéřinu jsem dělal proto, že bych si něco takového chtěl vyzkoušet a pracovat na té nejvyšší úrovni.

Máte nejvyšší licenci, která umožňuje trénovat v extralize?Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu, mám nejvyšší licenci A. Je to nejvyšší licence, která je u nás dostupná.

Máte za sebou dva týdny letní přípravy. Jak jste zatím spokojeni s jejím průběhem?

Už dlouho před startem letní přípravy jsme museli pracovat na tvorbě kádru. Hodně jsme komunikovali s vedením klubu a mými trenérskými kolegy Jardou Modrým a Patrikem Martincem. Hrozně jsem se těšil, až začneme trénovat a budeme s týmem v každodenním kontaktu. Po prvních dvou týdnech musím říct, že kluci pracují výborně. Naštěstí se nám až na nějaké úplné drobnosti vyhýbají zranění, takže zatím všechno probíhá podle představ.

Za trenéra Prospala fungovala individuální letní příprava. Neuvažovali jste také o tomto modelu?

Především jsme chtěli, aby se kluci dobře poznali. Společná příprava slouží také k budování toho opravdového týmu. Určitě se nedá nahradit její herní část. Zařazujeme hodně her, které jsou zaměřené vždy na určitou fázi přípravy. Rozvoj herního myšlení je důležitý. Kluci mezi sebou soutěží, vyhodnocujeme vítěze a nejlepší hráče tréninku. Chceme budovat vítězné typy.

Součástí vaší práce by měla být i videopříprava?

Čekáme, až dorazí z Ameriky hlavní trenér Jarda Modrý a upřesníme si naše role. Bude to záležet hlavně na něm, protože on je šéfem realizačního týmu. Na přípravě u videa se zřejmě budeme podílet všichni, ale ještě uvidíme, jakým způsobem to bude fungovat.