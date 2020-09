Hokejová extraliga startuje, ale diváci bohužel mohou do hlediště jen v omezeném množství. To se týká i čtvrtečního duelu Madeta Motoru s Hradcem Králové (17.30).

V posledním domácím přípravném duelu vyhráli hokejisté Madeta Motoru nad Lincem 4:3. Na snímku je útočník Václav Karabáček před hostujícím gólmanem Kickertem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Podle aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví může momentálně utkáním v Budvar aréně přihlížet maximálně 3710 diváků. Klub učinil maximum pro to, aby mohlo být přítomno co nejvíce majitelů permanentních vstupenek. „Omezili jsme možnost užití permanentek pro partnerské sportovní kluby, dohodli jsme se s některými partnery na snížení jejich už vydaného počtu permanentek, omezili jsme platnost permanentek pro blízké hráčů, na utkání nebudou moci ani mládežníci z našeho klubu. Zkrátka snížili jsme počty permanentek o několik stovek oproti tomu, jak byly původně vydané, aby na zápasy mohlo přijít co nejvíce platících permanentkářů,“ vysvětlil provedené změny marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.