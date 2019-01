České Budějovice – O tom, že mají prvoligoví hokejisté ČEZ Motoru jedny z nejlepších fanoušků u nás, ví už celá republika. Ale výjezd na zápas 40. kola druhé nejvyšší soutěže 3. ledna příštího roku do Jihlavy překonává všechna očekávání.

Výborní fanoušci Motoru | Foto: Deník/ Jan Škrle

Příznivci českobudějovického klubu totiž naplnili už neuvěřitelný počet sedmi autobusů. „Abychom byli přesní, tak šest je plných a v tom sedmém zbývá už jenom asi pět volných míst," upřesňuje šéf fanklubu Pavel Vágner.



Sedm autobusů je klubový rekord, který by se asi líbil i drtivé většině extraligových týmů. „Čtyři autobusy jely na finále European Trophy do Vídně a také loni na výjezd do Jihlavy. Sedm je ale skutečně hodně a těší nás takový zájem," tvrdí Vágner.



K tomu je třeba připočítat další příznivce, kteří se vypraví vlastními auty. „Mohlo by nás být v Jihlavě klidně pět set," věří šéf Motorfans.

Pro výjezd na Vysočinu si navíc nechal fanklub vyrobit speciální čepice v počtu 500 kusů. „V tom nás inspirovali právě Jihlaváci, kteří si pro zápas u nás nechali udělat speciální trička ve smyslu extra výjezd na derby. Čepice vymysleli naši kluci, kteří dělají chorea. Nejdříve jsme jich chtěli nechat udělat dvě stě, pak tři sta a nakonec pět set. Jsou to slušivé kulíšky a nemáme strach, že by se to množství neprodalo," věří.



V Jihlavě se bude hrát od 17.30, sraz bude v den zápasu v pravé poledne u Budvar arény. Cena zájezdu je 240 korun pro členy fanklubu a 300 korun pro nečleny. V ceně je zahrnuto jízdné, vstupenka na zápas a čepice. „Snažíme se přes klub zajistit, aby nám z Jihlavy poslali vstupenky do Budějovic, čímž by se výrazně zjednodušilo odbavení při odjezdu. Z čistě praktických důvodů proto také tentokrát vyžadujeme platbu dopředu. Vzhledem k tomu, že do zápasu zbývá ještě spousta času, by to neměl být problém," je přesvědčen.



Jako každoročně chystá fanklub také vánoční sbírku pro speciální školu pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. „Předvánoční zápas s Chomutovem ale bude věnován Romanu Bernatovi, takže by nebylo vhodné pořádat zároveň ještě tuto naši sbírku. Proto jsme se rozhodli, že ji uskutečníme až po Novém roce právě při výjezdu do Jihlavy, kdy budou v autobusech putovat kasičky. Ty budou k dispozici také na plese Motorfans, který se uskuteční 7. února. Tam bude také nějaký výtěžek z tomboly," informuje Pavel Vágner.

Bližší informace ke všem chystaným akcím jsou na webových stránkách motorfans.cz.