Byl to již takový klasický zápas, který Radomyšl zlomila ve třetí třetině. „Je to tak. První třetina byla z obou stran opatrná, nikdo nechtěl udělat chybu. Před druhou částí jsme si řekli, že musíme hrát aktivněji, není se čeho obávat. Šance se rodily na obou stranách, my jich měli o něco více a zaslouženě šli do jednobrankového vedení,“ shrnul první dvě třetiny trenér Radomyšle David Míka.

Soupeř ale stále zůstával ve hře. Radomyšl však zdobí po celou sezonu výborné závěrečné třetiny. „Řekli jsme si, že to ve třetí třetině pořádně odbráníme a počkáme si na soupeře ve středním pásmu. To kluci důsledně plnili a z protiútoků jsme šli několikrát do přečíslení a to i proměňovali. Mohlo to být klidně i více, ale v play off o výši skóre nejde,“ doplnil ke třetímu dějství David Míka.

Nejenom s výhrou, ale i výkonem je trenér spokojen: „Všichni zahráli to, co jsme si řekli. Podržel nás výborný Kříž, v poli zahráli všichni na jedničku. Bylo v tom výborné bruslení, nasazení, kluci padali do střel. Bylo to přesně tak, jak se má v play off bojovat.“

Favorit série má tedy na kontě první výhru. Tu však potřebuje potvrdit i v nedělní odvetě ve Veselí. „Veselí jsem si osobně přál ze všech soupeřů nejvíce. Odveta však začíná opět za stavu 0:0 a bude hodně těžká. Na konci sezony jsme tam prohráli, ale rádi bychom rozhodli již ve druhém utkání a chceme jít do semifinále,“ burcuje tým David Míka.

TJ Sokol Radomyšl – TJ Loko Veselí nad Lužnicí 6:1 (0:0, 1:0, 5:1). 33. J. Řehoř (Hovora, Strnad), 47. R. Volf ml. (Pěnička), 49. Hovora (Strnad), 53. Strnad (Hovora, J. Řehoř), 55. P. Procházka, 58. Vlk (Pěnička, M. Hřebíček) – 56. R. Benda (Fencl).

Sestava Radomyšle: R. Kříž – P. Procházka, J. Turek, Vejda, M. Hřebíček, Burkoň, Pěnička, od 41. navíc Jan Hřebíček – Vlk, Jungbauer, A. Novák, J. Řehoř, Hovora, Strnad, Šimoník, O. Gába, R. Volf ml. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.