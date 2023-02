Domácí celek se ani jednou v utkání nedostal do vedení. Dvakrát se mu podařilo skóre vyrovnat, potřetí už ne, i když k tomu měl v samotném závěru při power play kapitán Milan Gulaš výbornou příležitost. „Jsme samozřejmě nespokojeni. Chtěli jsme uhrát body, což se nám nepodařilo,“ konstatoval českobudějovický trenér David Čermák. „Pořád jsme dotahovali, ale bohužel jsme dostali nešťastný gól, který rozhodl o utkání,“ dodal.

Svůj nejlepší den tentokrát neměl gólman Dominik Hrachovina, který jinak bývá oporou svého týmu. Především třetí gól byl skutečně kuriózní, když za jeho zády skončilo nahození Štohanzla z rohu kluziště. „Inkasované góly šly za týmem, za námi všemi,“ odmítl Čermák gólmanovo pochybení.

Michal Vondrka se kromě hokeje zamiloval i do motokrosu, konce kariéry se nebojí

Na hradecké straně panovala spokojenost především s výsledkem, s předvedenou hrou už tolik ne. „Chyběl nám pohyb a ze strany našich hráčů to nebylo ono. Jsme strašně rádi, že jsme v zápase pokaždé dokázali jít do vedení. To bylo strašně důležité a byl to klíč k našemu úspěchu,“ připustil asistent trenéra Petr Svoboda.

Přestože dal Motor dvě branky v početní výhodě, speciální formace tentokrát zápas nerozhodly. „Přesilovkou jsme si pomohli. A i když jsme se připravovali na přesilovku soupeře, tak jsme v ní dvakrát inkasovali. Tu nejdůležitější ve třetí třetině jsme ale naštěstí ubránili. Poděkování patří do kabiny, že jsme našli cestu k vítězství,“ konstatoval.

Pro Jihočechy bude nedělní zápas v Olomouci hodně důležitý, protože po reprezentační přestávce je čeká těžká série s nejlepšími třemi kluby extraligy Pardubicemi, Spartou a Vítkovicemi. A v konečném účtování se bude počítat každý bod.