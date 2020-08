Přestože odtrénovali na ledě před vynucenou pauzou pouze týden, odhodlali se trenéři ke zúžení kádru. Neuspěl ani jeden z hráčů, kteří do klubu přišli na try-out. Kádr tak opustili obránce Marek Baránek a útočníci Pavel Klhůfek, Lukáš Vopelka i Francouz Malo Ville.

Tento kvartet nedokázal během týdne přesvědčit trenéry, aby si některého z jeho členů v týmu ponechali. „Týden je krátká doba, ale je to dané i dobou, ve které žijeme a pracujeme s týmem. I virus šel proti klukům, kteří tady byli na zkoušce,“ připouští hlavní kouč Václav Prospal. „Měli dostat dva týdny. Tak to bylo původně plánované.“

Start v některém utkání ale trenér nikomu z nich nezaručoval. „V prvních dvou týdnech jsme zápasy naplánované neměli a nikdo tak neměl garantované, že nějaký duel dostane. Ti kluci věděli, že dostanou šanci na zkoušku. To znamená, že pokud se tady mají uplatnit, tak by měli přehrát hráče, kteří tady smlouvu mají. V prvním týdnu jsme odehráli v rámci tréninku čtyři zápasy mezi sebou, které nám hodně napověděly. Sledujeme hráče při tréninku, při testech i všech různých situacích. Podle toho jsme se rozhodovali,“ říká trenér. „Všem hráčům jsme poděkovali, že nám zvedli konkurenci. Ale naše domácí hráče nepřehráli,“ zdůrazní.

Zpět do juniorského týmu byli posláni brankář Marek Dvořák, obránci Jiří Remta a Dominik Vaněk a útočník Vojtěch Bárta. „Oproti loňskému roku se mi líbí, jak přišli naši junioři připraveni. Jsem rád, že jsem si jich nevšiml v negativním smyslu. Určitě mají na čem pracovat a měla by to pro ně být obrovská motivace,“ věří.

Z hráčů juniorského věku zůstávají v kádru Václav Svach, Martin Beránek, Jakub Čížek, Matouš Hrubec a Matěj Toman. „Venca Svach a Bery už jsou právoplatnými členy našeho týmu. Čížek, Hrubec i Toman se zatím prezentují ve velmi dobrém světle,“ ocenil kouč.

S týmem už netrénuje vysoký útočník Jáchym Kondelík. „Sám se ozval, že se bude vracet do Ameriky, kde hraje za univerzitu. Poděkoval nám a normálně jsme se rozloučili.“

Jiná situace je v případě gólmana Jiřího Patery, který má podepsanou nováčkovskou smlouvu s týmem NHL Las Vegas. Jeho služeb bude Motor využívat i v zápasech. „Přišla potvrzená jeho transfer karta a jsme rádi, že u nás bude působit. Budeme mít tři gólmany a bude záležet jen na nich, jak se budou projevovat v tréninku i zápasech,“ potěšila Prospala možnost využít i třetího gólmana, který vytvoří brankářský tým spolu s Markem Čiliakem a Janem Strmeněm.

Po čtrnáctidenní pauze nabraly tréninky velice dobré tempo, což trenér kvituje. „Mám radost, že kluci byli na trénink natěšeni. Byli rádi, že jsou zase zpátky na zimáku ve svém kolektivu. Samozřejmě to není stejné jako trénink v říjnu nebo v listopadu, kdy už máte na ledě něco za sebou. Teď začínáme prakticky znovu od začátku, mančaft jsme trošku osekali a chodíme na led už jen v jedné skupině. Ale nemohu říct, že by tréninky byly horší než v první týdnu, kdy jsme začali trénovat,“ zdůrazní.

Nyní čeká jeho tým pořádná zápasová porce. Ve dvou týdnech sehrají šest zápasů. V příštím týdnu hrají v pondělí v Praze na Spartě (18), v úterý hostí Plzeň (17.30) a ve čtvrtek jedou na Kladno (18). „Stále máme šest útočných trojic a můžeme kluky protočit. Uvidíme je tak v různých situacích a zápasech. Pro mladé kluky to musí být velká motivace ukázat se,“ je přesvědčen.

Na pohár jen majiletelé pemanentek

Pro hokejové zápasy momentálně platí poměrně velká omezení. Jediná varianta, která je v současnosti možná, znamená, že každý divák musí mít pro pohárové a přípravné duely svůj lístek. Sedět v hale se smí pouze ob řadu a ob místo a je tak nutné sedět pouze a jen na místech, kam má každý divák lístek. Permanentky na přípravu neplatí, nicméně právě permanentkáři mají možnost si lístky dané do prodeje za symbolických 50 Kč zakoupit primárně. Jejich prodej bude probíhat pouze on-line. Je možné, že některé další se objeví v prodeji v průběhu pondělí či úterý, když své rezervace nevyužijí kluboví partneři.

Bez zakoupené vstupenky nebude moci být nikdo do Budvar arény vpuštěn, tudíž není bez lístku možný ani vstup dětem. „Prosíme zejména o to, abyste se pečlivě podívali, kterým vchodem je možné na zápas do vašeho sektoru a na vaše místo jít. Jiným vchodem to nebude možné, protože hala bude rozdělena na pět vzájemně oddělených sektorů. Všichni fandové v hale musí mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vše podléhá mimořádnému opatření vlády,“ upozorňuje marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera. „Prosíme všechny fanoušky, aby se v hale i nejbližším okolí chovali s maximální opatrností a dle všech hygienických doporučení,“ dodává.