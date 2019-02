České Budějovice - V posledním duelu před reprezentační přestávkou utrpěl na Spartě nepříjemné zranění ramena. Dva zápasy po pauze ještě musel jeden z klíčových útočníků HC Mountfield Milan Gulaš vynechat. V úterý ve Vítkovicích už do sestavy naskočil. Byl vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu, porážce 0:3 však zabránit ani on nedokázal.

Milan Gulaš. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Co se vlastně přihodilo v utkání na Spartě?



Asi minutu před koncem tam přišel ze strany soupeře zákrok, který byl podle mého názoru úplně zbytečný. Nechal jsem tam rameno a mohlo to dopadnou i podstatně hůř. Měl jsem tam něco natrženého, takže čtrnáct dní byla nutná minimální doba na vyléčení. Připraven jsem byl právě až na zápas ve Vítkovicích.



Trenér Výborný už s vámi počítal pro nedělní duel s Brnem.



V sobotu před utkáním s Brnem už jsem trénoval ve svém útoku. Když jsem ale trošku přidal, tak se rameno zase ozvalo. Proto jsem musel ještě počkat.



Ve Vítkovicích už bylo s ramenem všechno v pořádku?



Ze soubojů jsem měl ještě trochu respekt, ale jinak už to bylo dobré. Snažil jsem se hrát svoji hru a od druhé třetiny už jsem se definitivně ujistil, že je všechno v pořádku. Rameno by mělo být pevné a v pohodě.



Ve slezské metropoli jste prohráli o tři góly. Byl soupeř skutečně takovým rozdílem lepší?



Myslím si, že tentokrát jsme tam body určitě nechali. S Vítkovicemi jsme odehráli v poslední době hodně zápasů, ale v úterý to byl z jejich strany nejhorší výkon z našich vzájemných duelů za poslední dva roky. Byla to v každém případě škoda. Na druhou stranu jsme hlavně hráli špatně také my. Vůbec jsme nestříleli a tahali jsme puk někde po koutech hřiště. Nebyla to naše přímočará hra. Bez gólů se vyhrávat nedá. To se znovu potvrdilo.



Mohly mít vliv dva tradiční faktory při zápasech ve Vítkovicích: náročné cestování a extrémně velké kluziště?



Myslím si, že ani ne. První třetinu jsme odehráli výborně. To byla naše nejlepší pasáž z celého zápasu. Byla škoda, že jsme dostali gól na začátku druhé třetiny při přesilovce soupeře pět na tři, kdy jsme byli vyloučeni spolu s Alešem Kotalíkem. Byl to hodně smolný gól. Potom jsme dostali ještě druhou branku. Pořád jsme sice věřili, ale když jsme v úvodu třetí třetiny dostali třetí gól, tak už to bylo hodně těžké otáčet.



Vítkovický gólman Málek vychytal svou rekordní čtyřicátou nulu v základní části extraligy. Byl skutečně bezchybný, nebo jste mu situaci ulehčili?



Málo jsme stříleli. Tím jsme mu to skutečně ulehčili. Měl určitě také kliku, ale to musí mít každý gólman. Čtyřicet nul je ale obdivuhodný výkon a chtěl bych mu k němu pogratulovat.



V případě vítězství byste překonali klubový rekord v počtu vyhraných zápasů za sebou na ledě soupeře. Vnímali jste nějak tuto záležitost?



Bylo to dost medializované, ale my jsme to s klukama v kabině nijak moc neřešili. Něco podobného jsme při zápase v hlavách rozhodně neměli. Podobné rekordy jsou spíše pro diváky. My to moc nesledujeme.



Poprvé jste naskočil po zranění a hned jste se zařadil do prvního útoku. V elitní formaci jste si už dlouho nezahrál. Bylo to příjemné?



Letos jsem v první lajně ještě nehrál. Poslední zápasy z naší strany nebyly ideální, takže trenér chtěl sestavu trochu promíchat. V zápase se to stejně přesouvalo, takže čekáme, že v sestavě budou zase nějaké změny.



Byl jste v utkání vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu. Co jste dostal za cenu?



Lahev vodky. Šla hned do opatrování k maséru Pavlu Vlašicovi.



Co pro vás znamená vyhlašování nejlepších hráčů zápasu?



Je to příjemné, ale když jsme nevezli žádné body, tak to nemá velkou hodnotu.



Po reprezentační pauze se vašemu týmu nepovedlo naskočit do extraligového kolotoče v nejlepším rytmu. Vnímáte to podobně?



Přestávka s každým týmem vždycky něco udělá. Pokud se před pauzou některému mužstvu nedaří, tak na přestávku čeká jako na smilování a může ho nakopnout. My jsme naopak byli v dobrém rytmu, ze kterého jsme trochu vypadli, a není lehké se do něj zase dostat. Náš vstup po pauze nebyl ideální, ale věříme, že to zase zlomíme na naši stranu. Potřebujeme udělat dobrý zápas v Karlových Varecha pak nás čekají tři zápasy doma za sebou, ve kterých bude důležité udělat co největší počet bodů.



Chystáte se do Karlových Varů, kde se vám obvykle daří. Potvrdíte tuto tradici?



Ve Varech umíme hrát, ale každý zápas je jiný. Musíme nastoupit podobně jako v první třetině ve Vítkovicích, kdy jsme hráli velice zodpovědně. Musíme se podívat na video, jakým stylem zakládají útoky. Pečlivě se připravíme. Pořád to opakuji dokola, ale věřím, že pokud budeme koncentrovaní a budeme hrát naši hru s častou střelbou, tak nějaké body přivezeme.