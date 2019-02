Generálka na start play off Jihočechům nevyšla úplně podle představ. Sérii šesti vítězství o další neprodloužili a v přímém duelu o druhé místo v konečné tabulce podlehli Vsetínu 3:4. Museli tak vzít zavděk třetím místem. „V sázce bylo druhé místo a samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Ale Vsetín vyhrál zaslouženě a objektivně byl o ten jeden gól lepší,“ sportovně uznává trenér Václav Prospal.



Zatímco Valaši dokázali dvakrát využít přesilovou hru, domácí se v početní výhodě spíše trápili. „Speciální formace sehrály velkou roli. Vsetín dal dva góly v přesilovce, my žádný. Pro nás je to škoda, ale už je to pryč. Chtěli jsme skončit druzí a vyhrát poslední zápas před play off. Znovu však musím zopakovat, že soupeř klíčové okamžiky zvládl lépe a vyhrál zaslouženě.“



Ve čtvrtfinále se tak českobudějovický tým střetne stejně jako před rokem s Havířovem. V uplynulé sezoně Motor vyhrál celkem přesvědčivě 4:1 na zápasy. „Vyšel na nás právě Havířov. Tak to prostě je,“ nechce si trenér vybírat soupeře. „Každý protivník by byl nepříjemný,“ jen mávne rukou. „Havířovští chtěli do play off, dostali se tam a teď už nemají co ztratit. Mohou hrát s čistou hlavou. Je to dobrý mančaft s výborným trenérem Jiřím Režnarem, který tam odvedl velký kus práce,“ ocenil svého kolegu.



Letošní vzájemná bilance je vyrovnaná a oba soupeři vítězili vždy na domácím ledě. Motor přesvědčivě 5:1 a 9:2, Havířov 4:2 a 4:0. „Doma se nám oba zápasy podařily, ale na stadionu soupeře jsme dvakrát prohráli. Není tam jednoduché hrát. Na druhou stranu, tohle je play off, a nevěřím, že to bude stejné jako v základní části. Jsem přesvědčený, že to budou jiné zápasy. Budou mít atmosféru vyřazovacích bojů a potřebujeme do nich dobře vykročit,“ přeje si.



Havířov je nepříjemný doma, ale v dlouhodobé části soutěže se mu dařilo i ve venkovních zápasech. V hodnocení těchto duelů byl dokonce druhý z celé Chance ligy hned za Jihlavou. Lepší než Motor. „Je to klasický moravský tým, který má velké útočníky. Těžko se proti němu hraje, hlavně když se dostane do vedení. Kromě posledního vzájemného zápasu, který nám vyšel, byla vždycky vyrovnaná první třetina. Záleží na nás, jak se s tím popereme. Nesmíme ztrácet puky, jako tomu bylo v úvodní třetině prvního utkání tady u nás, která skončila 0:0. Pak se to valilo na naše obránce. To nebylo dobré,“ upozorňuje.



Oba duely na severu Moravy byly relativně vyrovnané. „První zápas nám utekl při nástupu do druhé třetiny. Druhý zápas jsme tam výborně začali. Pak jsme ale na konci první třetiny udělali dvě chyby a prakticky nás to stálo utkání. V tom zápase jsme Ondrovi Bláhovi nedali ani gól. Právě Blažena je další z důvodů, proč je Havířov tam, kde je. Po celou sezonu chytal velice vyrovnaně. Poslední zápas u nás mu nevyšel, ale na první ligu je to velice kvalitní gólman. A proti nám bude mít extra motivaci,“ chválí Prospal českobudějovického odchovance v barvách soupeře.



Jakmile se řekne Havířov, každý si hned představí také náročné cestování. To však trenér absolutně neřeší. „Samozřejmě by bylo krásné, kdybychom jeli někam jenom hodinu. Je to přes celou republiku, ale na druhou stranu si nemůžete vybírat. Hrajete s tím, kdo na vás připadne. Navíc Havířov to má z hlediska cestování úplně stejné jako my. Oba jsme profesionální týmy a musíme se s tím poprat. Na zápasy ven pojedeme o den dříve, čímž problém s cestováním eliminujeme,“ nevidí žádný větší komplikace.



V kabině je podle něj cítit velké odhodlání. „Kluci jsou v očekávání. Pro nás bylo důležité, že jsme hráli už celou poslední čtvrtinu v takovém modu, jako by to bylo přímo play off. Ale nechtěl bych, abychom se teď najednou zbláznili z toho, že hrajeme play off. Musíme do toho jít pořád stejně, i když teď je to pochopitelně důležitější. Potřebujete čtyři výhry, abyste se posunuli dál. Odehráli jsme teď velmi těžké zápasy proti kvalitním soupeřům, kteří bojovali o postup do play off. Tohle bude jenom další utkání v řadě. Nechceme si na sebe sami vytvořit nějaký tlak jenom proto, že začíná play off. Tak by to nemělo být. Jdeme do dalšího utkání a chceme ho vyhrát. Tak jako je tomu po celou sezonu,“ zdůrazní.



Hráče, kteří jsou na marodce, Prospal v play off z ryze taktických důvodů prozrazovat nechce. „Kompletní ale bohužel nejsme,“ jen podotkne.