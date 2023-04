První kritickou situaci v play off ligy juniorů mladíci českobudějovického Motoru zvládli. Po úvodním prohraném finále s Přerovem 1:5 o den později zabrali a před necelou tisícovkou diváků vyhráli druhý duel 5:2. Třetí zápas se hraje v neděli ve Zlíně (14), protože na přerovském zimním stadionu už není k dispozici led.

Vyrovnávací gól Samuela Drančáka ve finále s Přerovem. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Po dvou naprosto hladkých výhrách ve čtvrtfinále nad Porubou a v semifinále nad Chomutovem 3:0 na zápasy čeká ve finále mladé Jihočechy proti zarputilému protivníkovi mnohem těžší práce. „Asi se projevilo, že jsme v prvních dvou kolech play off neměli větší problém, i když Poruba byla silně organizovaný tým, který nás trápil. Asi jsme měli představu, že i finále bude takhle jednoduché. Z toho nás však Přerov vyvedl,“ přiznává asistent trenéra Motoru Jan Trummer starší.

Oproti prvnímu zápasu, který jeho tým prohrál až nečekaně hladce, šel ve druhém výkon mužstva výrazně nahoru. „Hlavně jsme dodržovali věci, které jsme si řekli. To nám v prvním utkání nejvíc chybělo a z jednoduchých chyb jsme dostávali góly,“ vrátí se ještě k nepovedenému prvnímu duelu.

Přerov se ukazuje jako houževnatý a fyzicky velice dobře připravený soupeř. „Loni hrál Přerov baráž o extraligu a prohrál těsně 1:2 s Litvínovem. Je to kvalitní tým, který má s podobnými zápasy velké zkušenosti,“ uznává Trummer.

Také ve druhém duelu Motor prohrával a až od poloviny zápasu začal překlápět misky vah na svou stranu. „Ale od začátku jsme hráli naši hru a kluci zodpovědně plnili to, co jsme si řekli. To nám přineslo vítězství. Potřebovali jsme jenom prolomit obranu soupeře a začít zase dávat góly. To se nám povedlo a dali jsme pět branek,“ pochvaloval si.

Do hokejového Motoru se vracejí obránci Pavel Pýcha a David Štich

Na straně mladých Zubrů je značná fyzická převaha. Postavy jejich hráčů pasují už spíše do dospělého hokeje. „Celkově se dá říct, že moravské týmy hrají hodně obětavý hokej. Jejich hráči jsou silní v předbrankovém prostoru, v dohrávání soubojů a blokování střel, což je fyzicky náročné. Není lehké je přehrát,“ je si vědom. „Od druhé třetiny jsme ale měli navrch. Může se také projevovat, že Přerov má za sebou dvě těžké série na pět zápasů. Síly mu ubývaly,“ všiml si.

Za stavu 1:1 na zápasy se série přesune do Zlína, kde našel Přerov azyl pro závěr sezony. Třetí duel se hraje v neděli (14), čtvrtý v pondělí (12:15), za stavu 2:2 by se rozhodovalo ve středu na jihu Čech (15). „Chceme navázat na čtvrteční výhru doma a rozhodnout o postupu už ve Zlíně,“ přeje si Jan Trummer.

Branky a nahrávky: 30. Drančák (Putz, Remeš), 39. Pitel (Sochor, Kříž), 50. Placek (Sochor), 52. Putz (Remeš), 59. Pitel – 24. Štíbr (Svoboda, Holík), 54. Hradil (Lysoněk, Buršík). Vyloučení: 2:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Šperl, Hacaperka – Sýkora, Hošťálek. Diváci: 892. Stav série: 1:1.