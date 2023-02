Do hostující branky se opět postavil Strmeň, nadále chybí nemocný první centr Pech a k němu se přidal i další člen elitní formace Čachotský. Marodku naštěstí opustil Raška a do hry šel opět i manažer Novotný.

Hosté výborně začali. Valský měl gólovou šanci, zblízka však kotouč za Lukešova záda protlačit nedokázal. Zbytečné vyloučení Tomečka ale přeneslo aktivitu na karlovarské hokejky a obraz zápasu se velice rychle naprosto otočil.

V 9. min. už Energie vedla. Hostující obránce Kachyňa ztratil kotouč, ten se od Beránka dostal k Černochovi a domácí kapitán zblízka procedil kotouč za Strmeňova záda.

To bylo to poslední, co Jihočeši potřebovali. Padla na ně deka a záhy inkasovali podruhé. Juusiola v pohodě neatakován obkroužil Strmeňovu branku, předložil kotouč zcela nekrytému Kofroňovi, který z prostoru mezi kruhy zamířil přesně pod horní tyčku – 2:0.

Hosté byli hodně dole, přesto dokázali ještě do konce první třetiny snížit Gulaš vybojoval kotouč a Dzierkals po jeho akci poprvé překonal Lukeše – 2:1.

Byla to ale jen kratičká radost. Hned v úvodu prostřední části hry to bylo už zase o dva góly. Při vyloučení Vráblík soupeř rozebral obranu, puk se trochu se štěstím odrazil k Hladonikovi a ten mířil přesně – 3:1.

Českobudějovický zmar však pokračoval dál. Jednoduchá ztráta kotouče ve středním pásmu, přečíslení dva na jednoho a Kohout nekompromisně přidal čtvrtý gól.

Hostující branku opustil Strmeň, ale jeho nástupce Hrachovina udržel čisté konto jen půl minuty, než mu posadil Koblasa svůj bekhend pod horní tyčku. KV arénou zněla Pátá a z rozmrzelého tábora příznivců hostí: „Bojujte za Motor!“

V závěrečném dějství už si hosté moc chuť spravit ani nemohli. Gulaš nastřelil tyč, hosté promarnili přesilovku pět na tři. Zbytek zápasu už se vyloženě jen dohrál. Domácí naprosto bez problémů kontrolovali svůj pohodový náskok, Jihočeši už neměli sílu pokusit se o zvrat.

Branky a nahrávky: 9. Černoch (O. Beránek), 12. Kofroň (Juusola), 22. Hladonik (Kohout, Gríger), 28. Kohout (Redlich), 28. Koblasa (O. Beránek) – 19. Dzierkals (Gulaš). Vyloučení: 3:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Gerát, Hynek. Diváci: 3337.

K. Vary: Št. Lukeš – Mikyska, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Rohan, Havlín – Koblasa, Černoch, O. Beránek – T. Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň – Juusola. Trenéři Bruk a Šik.

Motor: Strmeň (28. Hrachovina) – Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Kachyňa, Hovorka, Šenkeřík – Gulaš, J. Novotný, Dzierkals – Valský, M. Hanzl, Vondrka – Strnad, Raška, Tomeček – Zd. Doležal, Toman, F. Přikryl. Trenéři Čermák a Fousek.

Hlasy trenérů – Vojtěch Šik (K. Vary): „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli za tři body. V minulém zápase jsme měli problém v obranném pásmu a se zakládáním útoků, v tom jsme se zlepšili.“

David Čermák (Motor): „Podali jsme velmi špatný výkon, se kterým jsme neměli šanci uspět, Od poloviny zápasu bylo rozhodnuto.“