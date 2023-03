Samson se rozhodl pro vrchol sezony opustit své domovské sídlo v Pouzar centru a finálové zápasy odehraje na hlavní ploše Budvar arény, kde jinak sídlí extraligový Motor. „Vnímáme, že na zápasy Milevska chodí v play off hodně lidí. Kolem devíti set platících. Proto jsme si řekli, že by byla škoda nepozvat je do Budvar arény, která má samozřejmě mnohem větší kapacitu než Pouzar centrum. Třeba to přitáhne i nějaké místní fanoušky. Hráči i diváci tam budou mít mnohem větší komfort,“ vysvětluje tento tah kapitán týmu Martin Hanzal, jenž se chystá vytáhnout pro finálovou sérii jednu pořádně velkou rybu. „Uvidíme, jestli to klapne,“ nechce předbíhat.