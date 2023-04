Ve čtvrtek začíná ve Švýcarsku hokejové mistrovství světa hráčů do osmnácti let a gólmany v českém týmu bude mít na starosti písecký rodák Václav Pipek.

Michael Hrabal by měl být velkou oporou české osmnáctky na mistrovství světa. Takhle zlikvidoval při přátelském utkání v Písku s Lotyšskem (4:2) nájezd hostujícího útočníka. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočech naskočil k národnímu týmu po sezoně, ve které působil jako trenér gólmanů v extraligové Kometě Brno. „Po mém konci v Brně mě oslovil Jirka Kalous jako manažer mládežnických reprezentací, jestli bych měl zájem o národní mužstvo do osmnácti let. Pak už jsem se jenom domluvil s trenérem týmu Kubou Petrem. Nebylo o čem přemýšlet,“ popisuje svou cestu k naší osmnáctce.

Práce v národním týmu se hodně liší od té na klubové úrovni. „To je úplně něco jiného,“ přikývne. „Je to především o skautingu a komunikaci s klukama během sezony. Spoustu času strávíte sledování videí a telefonováním. Informace si musíte hledat. Vůbec se to nedá srovnávat s klubem, kde máte své svěřence každý den pod dohledem,“ vysvětluje.

Českou gólmanskou jedničkou by měl být na šampionátu Michael Hrabal, který v letošní sezoně chytal za tým Omaha Lancers v zámořské USHL. „Podle predikcí nejbližšího draftu by to měl být ve svém ročníku nejlepší gólman na světě. Tak doufám, že své kvality potvrdí i na mistrovství světa,“ přeje si.

Odhadovat šance našeho výběru na přehlídce světového hokejového mládí si však netroufá. „Zopakoval bych slova našeho hlavního trenéra Jakuba Petra. Můžeme porazit každého, ale také můžeme s každým prohrát. Bude to hrozně vyrovnaný turnaj,“ je přesvědčen pětatřicetiletý gólmanský specialista. „Mistrovství světa pro mě bude vrcholem kariéry. Rozhodně je to pro mě víc než třeba extraligové play off,“ dodá.

Český národní tým se na šampionát připravoval čtyři týdny v Pipkově rodném Písku. „Rozhodně to nebyla moje práce,“ směje se. „Určitě jsem nerozhodl o tom, že budeme právě v Písku. Ale hodně organizačních starostí pak šlo za mnou a manažerem týmu Vencou Nedorostem. Bylo fajn, že jsem mohl být víc s rodinou. Ale na druhou stranu jsem tady měl daleko více práce, než kdybychom byli někde jinde.“

Kromě práce u reprezentační osmnáctky pečoval po celou sezonu také o gólmany doma v Písku, jehož seniorský tým hraje druhou ligu. „Samozřejmě to nelze srovnávat třeba s extraligou, ale kluky máme v Písku šikovné. Rád bych tady pokračoval, ale zatím nikdo neví, co bude dál,“ jen pokrčí rameny nad svou budoucností.