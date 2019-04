„Chceme vidět hráče v zátěžových a stresových momentech," nechal se slyšet před odjezdem na Lipno trenér Antonín Stavjaňa.



Podobných situací zažilo mužstvo v okolí lipenského jezera bezpočet. „Jak bylo řečeno, chtěli jsme kluky vidět v těchto situacích. A zároveň, aby se také oni navzájem trošku víc poznali. Je to úplně něco jiného, než když si jdou sednout jenom na kávu. Tam může všechno vypadat efektně a pěkně. Tady se ukázalo, kdo jaký je a jak reaguje v momentech, kdy je psychika opravdu hodně zatížena," pochvaloval si trenér náročný test svých svěřenců.



Podle jeho slov obstáli. „Někdo měl lepší formu, někdo horší. O tom to ale nebylo. Spíše to bylo o tom, jak se k tomu kdo postaví," usměje se.



Úplně nejtěžší moment týdenního testu vypíchnout nechce. „To je dotaz spíše pro kluky," namítne. „Každý den jsme s nimi měli individuální pohovory. Na někoho vyšly dvě tři minuty, ale na někoho také třeba pětadvacet. Každého bolelo něco jiného. My starší jsme to zažili na vojně. Mladí už vojnu nemají a některými věcmi byli překvapeni. Ale myslím si, že za týden nebo třeba až za měsíc na to budou rádi vzpomínat," je přesvědčen.



Team building byl zakončen páteční snídaní. „Žádné hodnocení jsme nedělali. Nechávám to trochu uležet," říká trenér.



Od pondělka už začaly hokejisté chodit také na led druhé plochy Budvar arény, kde je letos celoročně ledová plocha k dispozici. „Čeká náš čtyřtýdenní cyklus, na který naváže dvoutýdenní dovolená. Budeme trénovat vždy v blocích dva dny na ledě, den na suchu a zase dva dny na ledě. Už to směřujeme do režimu pohybu na ledě, kde hráči zapojují jiné svalové partie než na suchu."



Trend je takový, že tréninků na ledě v období června každým rokem přibývá. „Z hokeje se stává celoroční sport," přikývne Stavjaňa. „Když je led k dispozici, tak se domnívám, že by byla chyba to nevyužít. Spíše jde o to, abychom hráče ledem nepřetížili, aby se na něj v červenci a srpnu stále ještě těšili," má jasno.



S pukem se ale v tomto období hokejisté moc nepotkají. „Bruslení, bruslení a do třetice bruslení," dává kouč nahlédnout do poměrně jednoduchého tréninkového plánu.



Na prvním tréninku na ledě chyběl rekonvalescent Květoň. Ve středu se zapojí Pavlin a až v červenci dorazí kanadské duo Fillman – Crowder. Naopak už naskočil Rok Pajič, jenž měl po dobu letní přípravy na suchu svůj individuální tréninkový plán. Led si vyzkoušel také kapitán z minulé sezony Filip Novák.



V přípravném období mají českobudějovičtí hokejisté naplánovaných osm přátelských zápasů. První odehrají 8. srpna na stadionu extraligové Plzně.



Další ročník WSM ligy bude rozlosován na prvoligovém aktivu v úterý, začínat se bude v sobotu 9. září.