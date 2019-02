První dvě třetiny odehrál Motor ve velkém stylu a s podobnou lehkostí nehrál už opravdu dlouho. Když k tomu přidal i sedm gólů, byla na výkon hráčů ve žlutých dresech radost pohledět. Před blížícím se play off to byl skutečně velký příslib.



V závěrečném dějství Jihočeši přece jen ubrali. Hosté z Havířova dvěma góly připravili Strmeně v brance o čisté konto, ale renomé si mužstvo nijak nepokazilo. Byl to z jeho strany jednoznačně jeden z nejlepších zápasů letošní sezony.



Ani tradičně přísný trenér Václav Prospal tentokrát nemohl mít k výkonu svému týmu prakticky žádné připomínky. „Přestávka v soutěži nám přišla vhod. Kluci si odpočinuli a do zápasu jsme vletěli. Měli jsme výborný vstup a zvládli jsme první třetinu. Bylo pro nás důležité, že jsme po přestávce dali i třetí a čtvrtý gól. Dokázali jsme využít šance v přesilovkách a pak už nám to tam napadalo. Jsem moc rád za tři body proti dobrému soupeři, který nás letos už dvakrát porazil. A zaslouženě. Z tohoto pohledu má naše vítězství velkou cenu,“ pochválil mužstvo za skutečně povedený výkon.



Vzhledem ke zdravotním problémům naordinoval Prospal v době reprezentační přestávky hráčům netradičně dlouhé pětidenní volno. Ti se mu odměnili parádním vystoupením. „Pro nás bylo důležité vyléčit se. Chytili jsme nějaký bacil, který prošel prakticky celým mančaftem. Půlka týmu byla nakřáplá už v utkání s Kadaní. Potřebovali jsme se dát hlavně zdravotně do pořádku a odpočinout si. Před zápasem jsme ale dva tréninky měli, takže to nebylo tak, že bychom do zápasu šli z voleje. Prioritou však bylo přes nemoc se dostat a být zase zdraví,“ vysvětlil kouč vítězného týmu.



Radost mu udělal nejen fakt, že už má zase mužstvo zdravé, ale samozřejmě také devět nastřílených branek. Takový hlad po gólech nebyl ze strany Motoru k vidění už hodně dlouho. „Vždycky, když dáte v utkání tolik gólů, a nám se to letos ještě nepodařilo, tak je to velké plus. Věřím, že to bude plus hlavně pro naše útočníky. Z naší strany byly k vidění hezké akce a pěkné góly. Ale je to jen jeden zápas. Pro nás je důležité, abychom takové výkony předváděli i v dalších zápasech,“ zdůrazní.



Havířovský trenér Jiří Režnar neměl neměl pro výkon svých svěřenců zrovna moc pochopení. „Z naší strany ani není co hodnotit,“ namítl nejdříve na pozápasové tiskové konferenci. „Na zápas jsme se připravovali dva dny. Věděli jsme, že přijde hodně diváků. Pro hráče by to měl být svátek, když dorazí šest tisíc lidí. Něco jsme si řekli, připravovali jsme se na přesilovky soupeře a dostali jsme z nich čtyři góly,“ kroutil hlavou. „Chystali jsme se na to, že domácí budou aktivní a budou hrát důrazně.“



Jenže hned od začátku se hrálo podle českobudějovických not. „Hned při druhém střídání jsme dostali branku a ta samá pětka dostala zase i druhý gól. První třetinu jsme ještě nějak ubojovali a bylo to jenom 2:0. Ve druhé třetině jsme dostali tři góly v oslabení a pak už jsme pro Budějovice byli jenom slabším sparingpartnerem. Někteří naši hráči mě svým výkonem výrazně zklamali,“ posteskl si.



Do konce základní části soutěže zbývá českobudějovickým hokejistů odehrát ještě šest zápasů. Play off mají jisté, o pozici v elitní čtyřce, která bude ve čtvrtfinále začínat doma, už by také zřejmě přijít neměli.

Ale pořád ještě mají reálnou šanci skončit druzí, což by znamenalo výhodu začínat doma také v případném semifinále. A i když se k tomu nijak neupínají, tato pozice je bezpochyby láká. Určitě mají pořád o co hrát.