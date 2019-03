Havířov – Hokejistům ČEZ Motoru se podařil skutečně husarský kousek. Vyhráli v Havířově i druhý zápas. Tentokrát po mimořádně dramatické bitvě 4:3, ve čtvrtfinálové sérii play off první Chance ligy vedou už 3:1 a v pátek budou mít na domácím ledě první mečbol (17.30).

Jan Strmeň | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do branky hostí se tentokrát postavil Strmeň, jinak sestava zůstala stejná jako v úterním vítězném duelu.



„Musíme být disciplinovanější,“ apeloval po úterní výhře na své svěřence trenér Motoru Václav Prospal. Jenže hned ve druhé minutě šel na trestnou po zbytečném faulu Endál. Naštěstí se jeho spoluhráči v pohodě ubránili. Ale jinak byl začátek utkání z obou stran hodně opatrný.



Šance pak přece jen přišly. Po chybě v hostující rozehrávce nepropálil Strmeně Pořízek, na druhé straně nevyzrál na Bláhu Karabáček. Ve 13. min. to ale přišlo. Jihočeši využili svou hned první přesilovku, když se dorážkou prosadil důrazný Babka.



Jenže ještě před první sirénou bylo vyrovnáno. Motor chyboval při střídání, Bořuta vyslal přihrávkou mezi beky do sóla Veselého a ten nedal Strmeňovi střelou k tyči šanci zasáhnout.

Do druhé třetiny vstoupil lépe Havířov a ve 24. min. šel také poprvé v utkání do vedení.



Domácí čtvrtá formace dokonale vyšachovala obranu Motoru a Gřeš dával už do prázdné klece.

Hosty inkasovaný gól znovu probudil. Plášil nastřelil tyč a v polovině zápasu bylo vyrovnáno. V přesilovce nejprve Strmeň zlikvidoval sólo Kotaly a krátce poté se z první trefil Doležal.



Radost Jihočechů však trvala jen krátce. Rovněž z přesilovky vrátil odražený puk do branky Bednář a Havířov opět vedl.



Na řadě tak byli zase hosté. Babka jel sám na Bláhu, ale bohužel ho nepřelstil. Podobně dopadl i Přikryl. Těsně před druhou sirénou zlikvidoval Strmeň na druhé straně nejprve nájezd Gřeše a poté zákrokem sezony Veselého dorážku.



Do třetího dějství vstoupil Motor aktivně a s velkým odhodláním. Exjihočech Bláha v brance Havířova však měl velký den. Přišlo to až osm minut před koncem, kdy ho překonal Babka a bylo znovu vyrovnáno.



Pět minut před koncem se protáhl až před havířovského gólmana Endál a ač tísněn, neomylně zavěsil pod horní tyčku – 3:4.



Obrat to byl skvělý a hosté už si nenechali nesmírně cennou výhru vyrvat z rukou. Havířov se sice odhodlal k power play, ale obrana hostí na čele s gólmanem Strmeněm fungovala spolehlivě.



Jihočeši tak vezou z horké havířovské dvě vítězství, což je super!