Za stavu 3:1 na zápasy ve prospěch Jihočechů se dalo očekávat, že Příbramští vloží do čtvrteční bitvy u Jordánu všechny síly, které jim ještě zbyly. Podle všeho to tak i bylo, jenže na druhé straně stál odhodlaný soupeř, který jim vůbec nic nedovolil a sám hýřil aktivitou. S výjimkou několika oslabení se do vývoje střetnutí nepromítla jediná pasáž, ve které by hosté měli navrch. A když už se některý z jejich výpadů proměnil v gólovou příležitost, rázně ho uťal velmi pozorný brankář Kolář.

Jeho protějšek Šorf měl o poznání více těžké práce a přes veškerou snahu se v utkání třikrát pouze smutně ohlédl za sebe. Po závěrečné siréně tak propukly na táborském stadionu bouřlivé oslavy, čímž ale sezonní pouť domácí party rozhodně nekončí.

Program kvalifikace vítězů tří druholigových skupin startuje už ve čtvrtek. Vedle Tábora je jistým účastníkem bojů o baráž Chance ligy také Nový Jičín. Třetí do party vzejde ze série Letňany – Dvůr Králové. Druhý jmenovaný tým vede 3:2 na zápasy a v sobotu hraje s Letci doma. O tom, kdy a kde táborský celek do kvalifikace vstoupí, se teprve rozhodne.