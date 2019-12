Hokejisté Vajgaru v 11. kole krajské ligy, které zakončilo první polovinu základní části, porazili na svém ledě Božetice 7:2.

Hokejisté Vajgaru. | Foto: Stanislav Hladík

Hosté, kteří bez jediného bodu uzavírají tabulku, se sice ujali vedení, ale to bylo z jejich strany vše. Hradec do 11. minuty otočil skóre a o svém vítězství rozhodl třemi trefami v prostřední části hry. K ideálnímu výkonu však měli domácí hokejisté stejně jako v předchozích duelech daleko a slaboučký protivník je rozhodně nemohl prověřit. Pokud chce úřadující přeborník v této sezoně vůbec proniknout do play off, bude muset výrazně přidat, neboť mu v tabulce nadále patří předposlední pozice a na příčky zaručující účast ve vyřazovacích bojích momentálně ztrácí sedm bodů.